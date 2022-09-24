Лавров ответил на вопрос о применении Россией ядерного оружия

Лавров: условия применения РФ ядерного оружия прописаны в военной доктрине

25 сентября 2022 в 00:13 Размер текста - 17 +

Условия применения РФ ядерного оружия прописаны в военной доктрине, указал Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU У России есть военная доктрина ядерной безопасности, там ясно обозначены случаи, при которых РФ может применить ядерное оружие. Документ доступен для ознакомления. Так ответил на соответствующий вопрос министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на пресс-конференции после своего выступления на заседании Организации объединенных наций, транслируемой на Rutube. «Что касается, Российской Федерации, об этом многократно говорил президент [России Владимир Путин], другие представители Кремля. У нас есть доктрина, нашей ядерной безопасности, она является открытым документом, в ней все написано. Приглашаю вас посмотреть, еще раз на абсолютно четко обозначенные случаи, когда допускается применение нами ядерного оружия», — сказал министр. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Глава государства неоднократно подчеркивал, что РФ никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета. Потенциальные возможности применения Россией ядерного оружия прописаны в российской военной доктрине. Об это заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

У России есть военная доктрина ядерной безопасности, там ясно обозначены случаи, при которых РФ может применить ядерное оружие. Документ доступен для ознакомления. Так ответил на соответствующий вопрос министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на пресс-конференции после своего выступления на заседании Организации объединенных наций, транслируемой на Rutube. «Что касается, Российской Федерации, об этом многократно говорил президент [России Владимир Путин], другие представители Кремля. У нас есть доктрина, нашей ядерной безопасности, она является открытым документом, в ней все написано. Приглашаю вас посмотреть, еще раз на абсолютно четко обозначенные случаи, когда допускается применение нами ядерного оружия», — сказал министр. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Глава государства неоднократно подчеркивал, что РФ никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета. Потенциальные возможности применения Россией ядерного оружия прописаны в российской военной доктрине. Об это заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.