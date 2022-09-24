Наблюдатель из Венесуэлы оценил уровень безопасности на референдуме в Запорожье

Наблюдатель де Эль-Андари: безопасность проведения референдума в Запорожье на высшем уровне

25 сентября 2022 в 02:30 Размер текста - 17 +

Наблюдатель из Венесуэлы удивился, что при организации референдума учтены «даже самые мелочи» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Наблюдатель из Венесуэлы с ливанским происхождением Диа Надер де Эль-Андари приехал на референдум в Запорожской области, чтобы лично понаблюдать за порядком прохождения голосования. По его словам, организаторы учли «даже самые мелочи». «Мы наблюдаем, что даже самые мелочи очень хорошо организованы. Мои дети переживали, что тут небезопасно. Но я хочу заявить, что с этим здесь все абсолютно в порядке, даже у нас серьезная охрана», — сказала Эль-Андари. Его слова передает РИА «Новости». Он поблагодарил за приглашение на референдум. По его словам, у него появилась возможность лично увидеть «что происходит здесь». Референдумы в Донбассе, а также на освобожденных территориях Украины проходят с 23 по 27 сентября. Жители голосуют за вхождение регионов в состав России.

Наблюдатель из Венесуэлы с ливанским происхождением Диа Надер де Эль-Андари приехал на референдум в Запорожской области, чтобы лично понаблюдать за порядком прохождения голосования. По его словам, организаторы учли «даже самые мелочи». «Мы наблюдаем, что даже самые мелочи очень хорошо организованы. Мои дети переживали, что тут небезопасно. Но я хочу заявить, что с этим здесь все абсолютно в порядке, даже у нас серьезная охрана», — сказала Эль-Андари. Его слова передает РИА «Новости». Он поблагодарил за приглашение на референдум. По его словам, у него появилась возможность лично увидеть «что происходит здесь». Референдумы в Донбассе, а также на освобожденных территориях Украины проходят с 23 по 27 сентября. Жители голосуют за вхождение регионов в состав России.