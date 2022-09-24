Власти Запорожья обратились к Шольцу из-за давления на наблюдателя

25 сентября 2022 в 04:40 Размер текста - 17 +

На наблюдателя из ФРГ со стороны его работодателя оказывается давление из-за его поездки в Донбасс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал канцлера Германии Олафа Шольца разобраться в ситуации из-за давления на наблюдателя из ФРГ Штеффена Бруно Шаллера. По его словам, к Шаллеру со стороны его работодателя появились претензии из-за того, что он приехал посмотреть, как организовано голосование. «Мы обращаемся к господину [канцлеру Германии Олафу] Шольцу с призывов пресечь безобразие, которое творится в отношении гражданина ФРГ Штеффена Бруно Шаллера. Он приехал к нам по доброй воле в качестве наблюдателя, за свой счет и в свободное от основной работы время, а сейчас у него на родине оказывается давление на его работодателя, за то, что господин Шаллер решил посмотреть, как у нас организовано всенародное волеизъявление граждан», — сказал Рогов. Его слова передает РИА «Новости». Референдумы в Донбассе, а также на освобожденных территориях Украины проходят с 23 по 27 сентября. Жители голосуют за вхождение регионов в состав России. В частности, наблюдатель из Венесуэлы уже оценила уровень безопасности на референдуме в Запорожье. По ее словам, безопасность голосования на высшем уровне.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал канцлера Германии Олафа Шольца разобраться в ситуации из-за давления на наблюдателя из ФРГ Штеффена Бруно Шаллера. По его словам, к Шаллеру со стороны его работодателя появились претензии из-за того, что он приехал посмотреть, как организовано голосование. «Мы обращаемся к господину [канцлеру Германии Олафу] Шольцу с призывов пресечь безобразие, которое творится в отношении гражданина ФРГ Штеффена Бруно Шаллера. Он приехал к нам по доброй воле в качестве наблюдателя, за свой счет и в свободное от основной работы время, а сейчас у него на родине оказывается давление на его работодателя, за то, что господин Шаллер решил посмотреть, как у нас организовано всенародное волеизъявление граждан», — сказал Рогов. Его слова передает РИА «Новости». Референдумы в Донбассе, а также на освобожденных территориях Украины проходят с 23 по 27 сентября. Жители голосуют за вхождение регионов в состав России. В частности, наблюдатель из Венесуэлы уже оценила уровень безопасности на референдуме в Запорожье. По ее словам, безопасность голосования на высшем уровне.