Свердловский депутат Госдумы назвал «бешенством» снос памятника Красной армии в Польше

Свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских назвал «бешенством и беспамятьем» снос памятника солдатам Красной армии в Мальброке (Польша). Об этом депутат написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Бешенство и беспамятье — диагнозы польских властей. Последовательно они уничтожают на своей территории монументы, стелы, посвященные Красной армии. Хотя наши прадеды спасли страну от фашизма и полного уничтожения», — заявил Альшевских.
Свердловский депутат Госдумы обратился в Следственный комитет России с просьбой виновных привлечь к ответственности. «В Главном следственном управлении СК России расследуется уголовное дело, устанавливаются обстоятельства преступления и причастные лица», — ответили ему в ведомстве.
Памятник Красной армии в Мальброке демонтировали 9 августа. До этого мемориал фигурировал в региональном реестре памятников истории.
Ранее URA.RU сообщало, что в Польше снесли памятник «Воинам освободителям». По мнению депутата Курганской облдумы Марата Исламова, действия польских властей стали проявлением русофобии, и не имеют ничего общего с реальной историей.
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