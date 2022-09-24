24 сентября 2022
23 сентября 2022

Свердловский депутат Госдумы назвал «бешенством» снос памятника Красной армии в Польше

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Заседание Законодательного Собрания с губернатором СО. Екатеринбург, альшевских андрей
По мнению Андрея Альшевских, снос памятника Красной армии в Польше — бешенство и беспамятье Фото:

Свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских назвал «бешенством и беспамятьем» снос памятника солдатам Красной армии в Мальброке (Польша). Об этом депутат написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Бешенство и беспамятье — диагнозы польских властей. Последовательно они уничтожают на своей территории монументы, стелы, посвященные Красной армии. Хотя наши прадеды спасли страну от фашизма и полного уничтожения», — заявил Альшевских.

Свердловский депутат Госдумы обратился в Следственный комитет России с просьбой виновных привлечь к ответственности. «В Главном следственном управлении СК России расследуется уголовное дело, устанавливаются обстоятельства преступления и причастные лица», — ответили ему в ведомстве.

Памятник Красной армии в Мальброке демонтировали 9 августа. До этого мемориал фигурировал в региональном реестре памятников истории.

Ранее URA.RU сообщало, что в Польше снесли памятник «Воинам освободителям». По мнению депутата Курганской облдумы Марата Исламова, действия польских властей стали проявлением русофобии, и не имеют ничего общего с реальной историей.

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Свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских назвал «бешенством и беспамятьем» снос памятника солдатам Красной армии в Мальброке (Польша). Об этом депутат написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Бешенство и беспамятье — диагнозы польских властей. Последовательно они уничтожают на своей территории монументы, стелы, посвященные Красной армии. Хотя наши прадеды спасли страну от фашизма и полного уничтожения», — заявил Альшевских. Свердловский депутат Госдумы обратился в Следственный комитет России с просьбой виновных привлечь к ответственности. «В Главном следственном управлении СК России расследуется уголовное дело, устанавливаются обстоятельства преступления и причастные лица», — ответили ему в ведомстве. Памятник Красной армии в Мальброке демонтировали 9 августа. До этого мемориал фигурировал в региональном реестре памятников истории. Ранее URA.RU сообщало, что в Польше снесли памятник «Воинам освободителям». По мнению депутата Курганской облдумы Марата Исламова, действия польских властей стали проявлением русофобии, и не имеют ничего общего с реальной историей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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