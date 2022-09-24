В Екатеринбурге начали строить бункеры на заказ

Жителям Екатеринбурга предлагают построить на заказ бункер или бомбоубежище. Стоимость квадратного метра такого жилья — 40 тысяч рублей. Объявление об услуге появилось на сайте Avito.
«Бункер, бомбоубежище под ключ. Бункер поможет обеспечить безопасность вам и вашей семье на случай природных бедствий, техногенных катастроф, массовых беспорядков и военных действий. В спокойное время они могут быть использованы для хранения продуктов, инструментов или запаса вещей», — говорится в объявлении. Цена квадратного метра — 40 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в здании на проспекте Ленина, 15а в Екатеринбурге, которое принадлежит ГУ МВД по Свердловской области, за 4,5 млн отремонтируют бомбоубежище. В 2017 году появлялась информация о сдаче некоторых бомбоубежищ Свердловской области в аренду. Цены на них начинались от 10 тысяч в месяц.
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