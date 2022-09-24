24 сентября 2022
23 сентября 2022

В Екатеринбурге начали строить бункеры на заказ

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Высокинский в Екатеринбургском метрополитене, дверь, бомбоубежище, бункер, секрет, диггеры, секретность, сталкер, катакомбы
На сайте объявлений появилось предложение о строительстве бомбоубежища Фото:

Жителям Екатеринбурга предлагают построить на заказ бункер или бомбоубежище. Стоимость квадратного метра такого жилья — 40 тысяч рублей. Объявление об услуге появилось на сайте Avito.

«Бункер, бомбоубежище под ключ. Бункер поможет обеспечить безопасность вам и вашей семье на случай природных бедствий, техногенных катастроф, массовых беспорядков и военных действий. В спокойное время они могут быть использованы для хранения продуктов, инструментов или запаса вещей», — говорится в объявлении. Цена квадратного метра — 40 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в здании на проспекте Ленина, 15а в Екатеринбурге, которое принадлежит ГУ МВД по Свердловской области, за 4,5 млн отремонтируют бомбоубежище. В 2017 году появлялась информация о сдаче некоторых бомбоубежищ Свердловской области в аренду. Цены на них начинались от 10 тысяч в месяц.

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Жителям Екатеринбурга предлагают построить на заказ бункер или бомбоубежище. Стоимость квадратного метра такого жилья — 40 тысяч рублей. Объявление об услуге появилось на сайте Avito. «Бункер, бомбоубежище под ключ. Бункер поможет обеспечить безопасность вам и вашей семье на случай природных бедствий, техногенных катастроф, массовых беспорядков и военных действий. В спокойное время они могут быть использованы для хранения продуктов, инструментов или запаса вещей», — говорится в объявлении. Цена квадратного метра — 40 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в здании на проспекте Ленина, 15а в Екатеринбурге, которое принадлежит ГУ МВД по Свердловской области, за 4,5 млн отремонтируют бомбоубежище. В 2017 году появлялась информация о сдаче некоторых бомбоубежищ Свердловской области в аренду. Цены на них начинались от 10 тысяч в месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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