В Тюменской области подростки угнали фургон «Почты России». Фото

25 сентября 2022 в 11:14 Размер текста - 17 +

Трое подростков пробрались на территорию «Почты России» и угнали фургон Фото: Александр Ельчищев © URA.RU В Бердюжском районе (Тюменская область) трое подростков пробрались на территорию «Почты России» и угнали фургон. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Автомобиль въехал в палисадник жилого дома и перевернулся. Один из угонщиков был пьян. «По предварительным данным, 17-летний ранее судимый за кражу подросток вместе с друзьями 15 и 17 лет проникли на территорию „Почты России“ и угнали автомобиль УАЗ. В селе Окунево 17-летний нетрезвый водитель, не имеющий права управления транспортом, не справился с управлением, фургон въехал в палисадник жилого дома, потом опрокинулся», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что подростки позднее угнали еще один фургон. Их остановили сотрудники ДПС на 523-м километре автодороги Челябинск—Курган—Омск—Новосибирск. Полицией возбуждено уголовное дело по факту угонов автомобилей. Ранее URA.RU писало, что в Перми пьяный житель Тюмени угнал КАМАЗ. Мужчина был задержан сотрудниками ДПС. Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области

В Бердюжском районе (Тюменская область) трое подростков пробрались на территорию «Почты России» и угнали фургон. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Автомобиль въехал в палисадник жилого дома и перевернулся. Один из угонщиков был пьян. «По предварительным данным, 17-летний ранее судимый за кражу подросток вместе с друзьями 15 и 17 лет проникли на территорию „Почты России“ и угнали автомобиль УАЗ. В селе Окунево 17-летний нетрезвый водитель, не имеющий права управления транспортом, не справился с управлением, фургон въехал в палисадник жилого дома, потом опрокинулся», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что подростки позднее угнали еще один фургон. Их остановили сотрудники ДПС на 523-м километре автодороги Челябинск—Курган—Омск—Новосибирск. Полицией возбуждено уголовное дело по факту угонов автомобилей. Ранее URA.RU писало, что в Перми пьяный житель Тюмени угнал КАМАЗ. Мужчина был задержан сотрудниками ДПС.