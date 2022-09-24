В Бердюжском районе (Тюменская область) трое подростков пробрались на территорию «Почты России» и угнали фургон. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Автомобиль въехал в палисадник жилого дома и перевернулся. Один из угонщиков был пьян.
«По предварительным данным, 17-летний ранее судимый за кражу подросток вместе с друзьями 15 и 17 лет проникли на территорию „Почты России“ и угнали автомобиль УАЗ. В селе Окунево 17-летний нетрезвый водитель, не имеющий права управления транспортом, не справился с управлением, фургон въехал в палисадник жилого дома, потом опрокинулся», — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что подростки позднее угнали еще один фургон. Их остановили сотрудники ДПС на 523-м километре автодороги Челябинск—Курган—Омск—Новосибирск. Полицией возбуждено уголовное дело по факту угонов автомобилей.
Ранее URA.RU писало, что в Перми пьяный житель Тюмени угнал КАМАЗ. Мужчина был задержан сотрудниками ДПС.
Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области
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В Бердюжском районе (Тюменская область) трое подростков пробрались на территорию «Почты России» и угнали фургон. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Автомобиль въехал в палисадник жилого дома и перевернулся. Один из угонщиков был пьян. «По предварительным данным, 17-летний ранее судимый за кражу подросток вместе с друзьями 15 и 17 лет проникли на территорию „Почты России“ и угнали автомобиль УАЗ. В селе Окунево 17-летний нетрезвый водитель, не имеющий права управления транспортом, не справился с управлением, фургон въехал в палисадник жилого дома, потом опрокинулся», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что подростки позднее угнали еще один фургон. Их остановили сотрудники ДПС на 523-м километре автодороги Челябинск—Курган—Омск—Новосибирск. Полицией возбуждено уголовное дело по факту угонов автомобилей. Ранее URA.RU писало, что в Перми пьяный житель Тюмени угнал КАМАЗ. Мужчина был задержан сотрудниками ДПС.