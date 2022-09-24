24 сентября 2022
23 сентября 2022

В Тюменской области подростки угнали фургон «Почты России». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путевые фото. Нижний Тагил -Восточный - Верхотурье - Гари, почта россии, уаз
Трое подростков пробрались на территорию «Почты России» и угнали фургон Фото:

В Бердюжском районе (Тюменская область) трое подростков пробрались на территорию «Почты России» и угнали фургон. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Автомобиль въехал в палисадник жилого дома и перевернулся. Один из угонщиков был пьян.

«По предварительным данным, 17-летний ранее судимый за кражу подросток вместе с друзьями 15 и 17 лет проникли на территорию „Почты России“ и угнали автомобиль УАЗ. В селе Окунево 17-летний нетрезвый водитель, не имеющий права управления транспортом, не справился с управлением, фургон въехал в палисадник жилого дома, потом опрокинулся», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что подростки позднее угнали еще один фургон. Их остановили сотрудники ДПС на 523-м километре автодороги Челябинск—Курган—Омск—Новосибирск. Полицией возбуждено уголовное дело по факту угонов автомобилей.

Ранее URA.RU писало, что в Перми пьяный житель Тюмени угнал КАМАЗ. Мужчина был задержан сотрудниками ДПС.

Фото:

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

В Бердюжском районе (Тюменская область) трое подростков пробрались на территорию «Почты России» и угнали фургон. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Автомобиль въехал в палисадник жилого дома и перевернулся. Один из угонщиков был пьян. «По предварительным данным, 17-летний ранее судимый за кражу подросток вместе с друзьями 15 и 17 лет проникли на территорию „Почты России“ и угнали автомобиль УАЗ. В селе Окунево 17-летний нетрезвый водитель, не имеющий права управления транспортом, не справился с управлением, фургон въехал в палисадник жилого дома, потом опрокинулся», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что подростки позднее угнали еще один фургон. Их остановили сотрудники ДПС на 523-м километре автодороги Челябинск—Курган—Омск—Новосибирск. Полицией возбуждено уголовное дело по факту угонов автомобилей. Ранее URA.RU писало, что в Перми пьяный житель Тюмени угнал КАМАЗ. Мужчина был задержан сотрудниками ДПС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...