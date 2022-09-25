Власти Херсона подтвердили гибель экс-депутата Верховной Рады в результате атаки ВСУ

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Донецк во время обострения конфликта между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Донецк, последствия, днр, донецк, школа, разрушения, обстрел
В Херсоне подтвердили гибель Алексея Журавко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко и сопровождающий его охранник погибли при обстреле гостиницы в городе Херсоне в Херсонской области. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Гибель Журавко подтвердили власти региона.

«Журавко и его охранник погибли. Снаряд прилетел прямо в их номер», — сообщили URA.RU в экстренных службах. В администрации региона заявили, что ракетный удар по гостинице в центре Херсона является терактом и ответственность за него несет руководство Украины.

Гибель Журавко подтвердил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Журавко погиб, к сожалению», — сообщил он ТАСС.

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Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко и сопровождающий его охранник погибли при обстреле гостиницы в городе Херсоне в Херсонской области. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Гибель Журавко подтвердили власти региона. «Журавко и его охранник погибли. Снаряд прилетел прямо в их номер», — сообщили URA.RU в экстренных службах. В администрации региона заявили, что ракетный удар по гостинице в центре Херсона является терактом и ответственность за него несет руководство Украины. Гибель Журавко подтвердил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Журавко погиб, к сожалению», — сообщил он ТАСС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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