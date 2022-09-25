Власти Херсона подтвердили гибель экс-депутата Верховной Рады в результате атаки ВСУ

В Херсоне подтвердили гибель Алексея Журавко
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко и сопровождающий его охранник погибли при обстреле гостиницы в городе Херсоне в Херсонской области. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Гибель Журавко подтвердили власти региона.
«Журавко и его охранник погибли. Снаряд прилетел прямо в их номер», — сообщили URA.RU в экстренных службах. В администрации региона заявили, что ракетный удар по гостинице в центре Херсона является терактом и ответственность за него несет руководство Украины.
Гибель Журавко подтвердил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Журавко погиб, к сожалению», — сообщил он ТАСС.
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