Глава СПЧ предложил увеличить призывной возраст

25 сентября 2022 в 14:12 Размер текста - 17 +

В России предложили увеличить призывной возраст для натурализованных россиян Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Совете при президенте РФ по правам человека (СПЧ) предложили увеличить призывной возраст для мигрантов, получивших гражданство, до 45—50 лет. Об этом сообщил председатель СПЧ Валерий Фадеев. «Конституция говорит, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ, не делая различий между теми, кто получил гражданство по рождению, и теми, кто был натурализован», — цитирует Фадеева «Интерфакс». В связи с этим он добавил, что необходимо рассмотреть возможность увеличения призывного возраста натурализованных граждан до 45—50 лет. Он отметил, что в России очень остро стоит запрос на справедливость и прозрачность мобилизации, а именно то, что касается граждан, прибывших в Россию и получивших гражданство. Сейчас натурализованные россияне старше 27 лет не подлежат призыву и не имеют возможности получить военно-учетную специальность. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. По его словам, это необходимо для защиты России, ее суверенитета и целостности. Как сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, частичная мобилизация коснется примерно 300 тысяч резервистов. В совете по правам человека при президенте заявили, что ограниченно годных к военной службе, солдат-срочников и студентов вузов отправлять на спецоперацию не будут. При этом под мобилизацию подпадут выпускники военных кафедр вузов. В СПЧ попросили Минобороны обратить внимание на граждан из «серой зоны» в рамках отсрочки, передавал RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Совете при президенте РФ по правам человека (СПЧ) предложили увеличить призывной возраст для мигрантов, получивших гражданство, до 45—50 лет. Об этом сообщил председатель СПЧ Валерий Фадеев. «Конституция говорит, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ, не делая различий между теми, кто получил гражданство по рождению, и теми, кто был натурализован», — цитирует Фадеева «Интерфакс». В связи с этим он добавил, что необходимо рассмотреть возможность увеличения призывного возраста натурализованных граждан до 45—50 лет. Он отметил, что в России очень остро стоит запрос на справедливость и прозрачность мобилизации, а именно то, что касается граждан, прибывших в Россию и получивших гражданство. Сейчас натурализованные россияне старше 27 лет не подлежат призыву и не имеют возможности получить военно-учетную специальность. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. По его словам, это необходимо для защиты России, ее суверенитета и целостности. Как сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, частичная мобилизация коснется примерно 300 тысяч резервистов. В совете по правам человека при президенте заявили, что ограниченно годных к военной службе, солдат-срочников и студентов вузов отправлять на спецоперацию не будут. При этом под мобилизацию подпадут выпускники военных кафедр вузов. В СПЧ попросили Минобороны обратить внимание на граждан из «серой зоны» в рамках отсрочки, передавал RT.