Беженка из ЛНР на референдуме в Екатеринбурге обратилась к Путину. Видео

26 сентября 2022 в 20:31 Размер текста - 17 +

Участница референдума о присоединении освобожденных территорий Украины обратилась к президенту Путину Фото: telegram-канал ЦОН. Свердловская область новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Беженка из ЛНР Виктория Акилова, живущая в Екатеринбурге, обратилась к президенту России Владимиру Путину после голосования на референдуме по вопросу вхождения в состав РФ освобожденных территорий Украины. Женщина заявила, что благодарна главе государства. Об этом Виктория рассказала корреспонденту URA.RU. «Я гражданка Украины, мне пришлось эвакуироваться в Екатеринбург. Сегодня я пришла на референдум, чтобы сказать спасибо [Владимиру] Путину. Я благодарна, что у нас будет красивая и счастливая жизнь», — сказала Виктория. Женщина жила в городе Рубежное Луганской области. В январе она приехала в Екатеринбург на медицинское обследование. 24 февраля, после начала специальной военной операции, Виктория приняла решение остаться в столице Урала. «Мне звонили из родного города и сказали, что его бомбят. У меня в Рубежном был магазин, его разбомбили. Я поняла, что осталась без работы и жилья. Но нужно было как-то жить дальше», — рассказывает женщина. Она добавила, что очень рада проведению референдума. «Я счастлива, что приехала в Россию. Когда пошла голосовать на референдуме, то не стала прятаться от людей в кабинке. Взяла бланк и прямо на столе поставила галочку „за“. Члены комиссии были в шоке, но я сказала им, что я — открытая женщина», — пояснила беженка. Женщина поделилась с корреспондентом URA.RU историей своей жизни. В 16 лет она получила российский паспорт и училась в одном из техникумов в Свердловской области. Здесь она встретила молодого человека, с которым дружила и хотела построить отношения. Но позже была вынуждена уехать обратно на Украину, поскольку там остались ее родители. В январе, вернувшись в Екатеринбург, женщина спустя долгие годы смогла найти своего друга. Оказалось, что он уже был женат, но его супруга скончалась от рака. Мужчина не только пустил Викторию к себе в дом, но и женился на ней. «Мне повезло встретить его, он спас меня», — добавила женщина. В Донбассе, Запорожье и Херсонской области с 23 по 27 сентября проходят референдумы о присоединении к РФ. Одна из участниц референдума рассказывала, что участвует в голосовании, потому что хочет жить как россияне. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Беженка из ЛНР Виктория Акилова, живущая в Екатеринбурге, обратилась к президенту России Владимиру Путину после голосования на референдуме по вопросу вхождения в состав РФ освобожденных территорий Украины. Женщина заявила, что благодарна главе государства. Об этом Виктория рассказала корреспонденту URA.RU. «Я гражданка Украины, мне пришлось эвакуироваться в Екатеринбург. Сегодня я пришла на референдум, чтобы сказать спасибо [Владимиру] Путину. Я благодарна, что у нас будет красивая и счастливая жизнь», — сказала Виктория. Женщина жила в городе Рубежное Луганской области. В январе она приехала в Екатеринбург на медицинское обследование. 24 февраля, после начала специальной военной операции, Виктория приняла решение остаться в столице Урала. «Мне звонили из родного города и сказали, что его бомбят. У меня в Рубежном был магазин, его разбомбили. Я поняла, что осталась без работы и жилья. Но нужно было как-то жить дальше», — рассказывает женщина. Она добавила, что очень рада проведению референдума. «Я счастлива, что приехала в Россию. Когда пошла голосовать на референдуме, то не стала прятаться от людей в кабинке. Взяла бланк и прямо на столе поставила галочку „за“. Члены комиссии были в шоке, но я сказала им, что я — открытая женщина», — пояснила беженка. Женщина поделилась с корреспондентом URA.RU историей своей жизни. В 16 лет она получила российский паспорт и училась в одном из техникумов в Свердловской области. Здесь она встретила молодого человека, с которым дружила и хотела построить отношения. Но позже была вынуждена уехать обратно на Украину, поскольку там остались ее родители. В январе, вернувшись в Екатеринбург, женщина спустя долгие годы смогла найти своего друга. Оказалось, что он уже был женат, но его супруга скончалась от рака. Мужчина не только пустил Викторию к себе в дом, но и женился на ней. «Мне повезло встретить его, он спас меня», — добавила женщина. В Донбассе, Запорожье и Херсонской области с 23 по 27 сентября проходят референдумы о присоединении к РФ. Одна из участниц референдума рассказывала, что участвует в голосовании, потому что хочет жить как россияне.