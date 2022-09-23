Беженка из Донбасса на референдуме в Екатеринбурге: в моей квартире живут люди, чей дом разбомбили. Видео

24 сентября 2022 в 13:47 Размер текста - 17 +

Участница референдума в Екатеринбурге рассказала, что скучает по своей квартире (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пришедшая на свердловский участок для голосования по вопросу вхождения в состав РФ освобожденных территорий Украины жительница ДНР сообщила, что в ее квартире сейчас проживают родственники ее невестки, чей дом уничтожили. Видео опубликовано в официальном telegram-канале ЦОН Свердловской области. «В моей квартире живут родственники моей невестки. Их дом разбомбили», — сказала женщина. Она добавила, что у них есть сын, который, получив военное образование, участвует в спецоперации на Украине. Женщина приехала в Свердловскую область из Донбасса. «Я скучаю по своей квартире. В принципе, мне скучать больше не по кому, потому что у меня больше никого не осталось», — пояснила женщина. Ранее URA.RU писало об еще одной участнице референдума в Свердловской области, которая заявила, что граждане ДНР хотят жить как россияне. Она приехала в регион из небольшого города Зугрэса (Донецкая область). Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Она направлена на прекращение восьмилетнего геноцида со стороны украинского режима. Жители освобожденных территорий поставили вопрос о вхождении в состав РФ. С 23 по 27 сентября проходят референдумы.

Пришедшая на свердловский участок для голосования по вопросу вхождения в состав РФ освобожденных территорий Украины жительница ДНР сообщила, что в ее квартире сейчас проживают родственники ее невестки, чей дом уничтожили. Видео опубликовано в официальном telegram-канале ЦОН Свердловской области. «В моей квартире живут родственники моей невестки. Их дом разбомбили», — сказала женщина. Она добавила, что у них есть сын, который, получив военное образование, участвует в спецоперации на Украине. Женщина приехала в Свердловскую область из Донбасса. «Я скучаю по своей квартире. В принципе, мне скучать больше не по кому, потому что у меня больше никого не осталось», — пояснила женщина. Ранее URA.RU писало об еще одной участнице референдума в Свердловской области, которая заявила, что граждане ДНР хотят жить как россияне. Она приехала в регион из небольшого города Зугрэса (Донецкая область). Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Она направлена на прекращение восьмилетнего геноцида со стороны украинского режима. Жители освобожденных территорий поставили вопрос о вхождении в состав РФ. С 23 по 27 сентября проходят референдумы.