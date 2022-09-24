Свердловчане аплодисментами и криками «ура» проводили первых мобилизованных призывников. Фото, видео

25 сентября 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

Первая группа мобилизованных свердловчан отправилась на военные сборы (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В городах Свердловской области проводили первых мобилизованных призывников. В соцсетях жители региона публикуют фото и видео, как провожали мужчин, а сами призывники рассказывают, что отправляются на военные сборы с боевым настроем. На кадрах, которые местные жители публикуют в соцсетях, видно, что автобусы с мобилизованными провожают громкими аплодисментами и криками «ура» и желают поскорее вернуться домой с победой. «Чувства такие же, как и в 18 лет. Родина сказала „надо“, страна сказала — „есть“», — поделился один из призывников в Сухом Логу, беседу с ним публикует телеканал «Слог — ТВ». «Нормально все будет. Провожаем, верим в лучшее, ждем обратно с победой», — поделились, в свою очередь, провожающие. Среди них — матери, жены, девушки, друзья призывников. «Надо идти. Горжусь сыном и жду с победой», — рассказала мать одного из призывников. В Верхней Пышме под мобилизацию попали не только недавние срочники и офицеры, но и рядовые, отслужившие в армии больше 20 лет назад, пишет Е1. «Я — рядовой, стрелок. В 2002-м отслужил, мне 40 лет. Позвали. Надо — значит надо. Если пришла повестка, куда деваться? Лучше мы к ним, чем они к нам», — поделился с изданием один из призывников. Жена другого мобилизованного рассказывает, что ее муж пошел в военкомат самостоятельно. Когда объявили частичную мобилизацию, он пошел вставать на учет в Свердловской области, хотя до этого был в Башкирии. «Он сам собрался сразу и пошел. Я, конечно, отговаривала. Решение правильное. Мужчина же», — делится его жена. Всего в Свердловской области для участия в спецоперации призовут 9700 мужчин. Первая группа мобилизованных отправилась не только из Сухого Лога и Верхней Пышмы, но и из Березовского и других городов и поселков региона. Ранее URA.RU писало, что военкоматы Свердловской области в рамках частичной мобилизации призвали для участия в спецоперации тысячу военных запаса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В городах Свердловской области проводили первых мобилизованных призывников. В соцсетях жители региона публикуют фото и видео, как провожали мужчин, а сами призывники рассказывают, что отправляются на военные сборы с боевым настроем. На кадрах, которые местные жители публикуют в соцсетях, видно, что автобусы с мобилизованными провожают громкими аплодисментами и криками «ура» и желают поскорее вернуться домой с победой. «Чувства такие же, как и в 18 лет. Родина сказала „надо“, страна сказала — „есть“», — поделился один из призывников в Сухом Логу, беседу с ним публикует телеканал «Слог — ТВ». «Нормально все будет. Провожаем, верим в лучшее, ждем обратно с победой», — поделились, в свою очередь, провожающие. Среди них — матери, жены, девушки, друзья призывников. «Надо идти. Горжусь сыном и жду с победой», — рассказала мать одного из призывников. В Верхней Пышме под мобилизацию попали не только недавние срочники и офицеры, но и рядовые, отслужившие в армии больше 20 лет назад, пишет Е1. «Я — рядовой, стрелок. В 2002-м отслужил, мне 40 лет. Позвали. Надо — значит надо. Если пришла повестка, куда деваться? Лучше мы к ним, чем они к нам», — поделился с изданием один из призывников. Жена другого мобилизованного рассказывает, что ее муж пошел в военкомат самостоятельно. Когда объявили частичную мобилизацию, он пошел вставать на учет в Свердловской области, хотя до этого был в Башкирии. «Он сам собрался сразу и пошел. Я, конечно, отговаривала. Решение правильное. Мужчина же», — делится его жена. Всего в Свердловской области для участия в спецоперации призовут 9700 мужчин. Первая группа мобилизованных отправилась не только из Сухого Лога и Верхней Пышмы, но и из Березовского и других городов и поселков региона. Ранее URA.RU писало, что военкоматы Свердловской области в рамках частичной мобилизации призвали для участия в спецоперации тысячу военных запаса.