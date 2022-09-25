Жители прифронтовых территорий Херсонской области проголосовали за присоединение к РФ

25 сентября 2022 в 16:45 Размер текста - 17 +

Жители Александровки приняли участие в референдуме о присоединении к РФ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Жители прифронтовых участков Херсонской области приняли участие в референдуме о присоединении к России. Так, избирательная комиссия уже посетила поселок Александровка, сообщил корреспондент URA.RU. Председатель избирательной комиссии Сергей Сафронов рассказал о методике голосования в Александровке. По его словам, в поселении проживает больше 600 человек и главной задачей комиссии стал обход всех его жителей. Такой способ голосования выбрали, чтобы обезопасить посельчан, объяснил Сафронов. «Люди боятся открыто высказывать свое мнение. Есть угроза работы диверсионных групп ВСУ», — отметил он. По мнению председателя комиссии, большая часть поселка предпочитает воссоединиться с Россией. Старшее поколение жителей региона с ностальгией вспоминает времена, когда они называли себя гражданами СССР. «Херсонская область при Советском Союзе была самой богатой областью. Раньше по телевизору говорили: хотим жить, как в Херсонской области. За эти 30 лет все уничтожили. Все заводы и прочее. Думаю, с приходом России все восстановится», — признался корреспонденту URA.RU местный житель Сергей. С 23 по 27 сентября на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей проходят референдумы о вхождении этих территорий в состав Российской Федерации. По итогам двух дней голосования явка в ДНР составила 55,5%, в ЛНР — 45,86%, в Запорожской области — 35,54%, в Херсонской — 31,79%, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители прифронтовых участков Херсонской области приняли участие в референдуме о присоединении к России. Так, избирательная комиссия уже посетила поселок Александровка, сообщил корреспондент URA.RU. Председатель избирательной комиссии Сергей Сафронов рассказал о методике голосования в Александровке. По его словам, в поселении проживает больше 600 человек и главной задачей комиссии стал обход всех его жителей. Такой способ голосования выбрали, чтобы обезопасить посельчан, объяснил Сафронов. «Люди боятся открыто высказывать свое мнение. Есть угроза работы диверсионных групп ВСУ», — отметил он. По мнению председателя комиссии, большая часть поселка предпочитает воссоединиться с Россией. Старшее поколение жителей региона с ностальгией вспоминает времена, когда они называли себя гражданами СССР. «Херсонская область при Советском Союзе была самой богатой областью. Раньше по телевизору говорили: хотим жить, как в Херсонской области. За эти 30 лет все уничтожили. Все заводы и прочее. Думаю, с приходом России все восстановится», — признался корреспонденту URA.RU местный житель Сергей. С 23 по 27 сентября на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей проходят референдумы о вхождении этих территорий в состав Российской Федерации. По итогам двух дней голосования явка в ДНР составила 55,5%, в ЛНР — 45,86%, в Запорожской области — 35,54%, в Херсонской — 31,79%, передает RT.