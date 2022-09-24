В Курганской области по поручению губернатора проведут обучение для мобилизованных

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил проводить краткое обучение для мобилизованных в центрах сбора. Свое решение он озвучил на внеочередной комиссии по призыву 25 сентября.
«Мы пока не знаем, насколько быстро и эффективно будут организованы вопросы боевого слаживания в подразделениях, куда пойдут наши парни. А потому поручаем нашим ребятам, имеющим реальный свежий боевой опыт, чтобы нашим парням в центрах сбора поясняли и эти ключевые моменты. Туда же войдут медики для разъяснения вопросов оказания первичной военно-медицинской помощи. Это то, что мы должны и можем организовать сейчас для наших парней, чтобы обеспечить им максимальные шансы оставаться живыми и здоровыми», — обратился губернатор к военкомам.
Также Шумков обратился с просьбой к тем, кто осуществляет призыв, «избегать формализма и черствости, не отговариваться тем, „что это такая система“». «Если для кого-то из вас важны контрольные цифры призыва, то для нас это прежде всего чьи-то отцы, мужья, сыновья, у которых здесь остаются пожилые родители, жены и дети. А значит, это наша общая задача — провести призыв максимально корректно и слаженно, не устраивая бардака и чехарды», — отмечает губернатор.
Ранее Вадим Шумков заявил о необходимости вернуть военные сборы для резервистов. Также он считает, что в школах, колледжах и техникумах нужна базовая военная подготовка.
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил проводить краткое обучение для мобилизованных в центрах сбора. Свое решение он озвучил на внеочередной комиссии по призыву 25 сентября. «Мы пока не знаем, насколько быстро и эффективно будут организованы вопросы боевого слаживания в подразделениях, куда пойдут наши парни. А потому поручаем нашим ребятам, имеющим реальный свежий боевой опыт, чтобы нашим парням в центрах сбора поясняли и эти ключевые моменты. Туда же войдут медики для разъяснения вопросов оказания первичной военно-медицинской помощи. Это то, что мы должны и можем организовать сейчас для наших парней, чтобы обеспечить им максимальные шансы оставаться живыми и здоровыми», — обратился губернатор к военкомам. Также Шумков обратился с просьбой к тем, кто осуществляет призыв, «избегать формализма и черствости, не отговариваться тем, „что это такая система“». «Если для кого-то из вас важны контрольные цифры призыва, то для нас это прежде всего чьи-то отцы, мужья, сыновья, у которых здесь остаются пожилые родители, жены и дети. А значит, это наша общая задача — провести призыв максимально корректно и слаженно, не устраивая бардака и чехарды», — отмечает губернатор. Ранее Вадим Шумков заявил о необходимости вернуть военные сборы для резервистов. Также он считает, что в школах, колледжах и техникумах нужна базовая военная подготовка. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Это связано со специальной военной операцией на Украине, которая началась 24 февраля.