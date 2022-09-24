В Курганской области по поручению губернатора проведут обучение для мобилизованных

25 сентября 2022 в 18:26 Размер текста - 17 +

Шумков попросил избегать «формализма и черствости» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил проводить краткое обучение для мобилизованных в центрах сбора. Свое решение он озвучил на внеочередной комиссии по призыву 25 сентября. «Мы пока не знаем, насколько быстро и эффективно будут организованы вопросы боевого слаживания в подразделениях, куда пойдут наши парни. А потому поручаем нашим ребятам, имеющим реальный свежий боевой опыт, чтобы нашим парням в центрах сбора поясняли и эти ключевые моменты. Туда же войдут медики для разъяснения вопросов оказания первичной военно-медицинской помощи. Это то, что мы должны и можем организовать сейчас для наших парней, чтобы обеспечить им максимальные шансы оставаться живыми и здоровыми», — обратился губернатор к военкомам. Также Шумков обратился с просьбой к тем, кто осуществляет призыв, «избегать формализма и черствости, не отговариваться тем, „что это такая система“». «Если для кого-то из вас важны контрольные цифры призыва, то для нас это прежде всего чьи-то отцы, мужья, сыновья, у которых здесь остаются пожилые родители, жены и дети. А значит, это наша общая задача — провести призыв максимально корректно и слаженно, не устраивая бардака и чехарды», — отмечает губернатор. Ранее Вадим Шумков заявил о необходимости вернуть военные сборы для резервистов. Также он считает, что в школах, колледжах и техникумах нужна базовая военная подготовка. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Это связано со специальной военной операцией на Украине, которая началась 24 февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил проводить краткое обучение для мобилизованных в центрах сбора. Свое решение он озвучил на внеочередной комиссии по призыву 25 сентября. «Мы пока не знаем, насколько быстро и эффективно будут организованы вопросы боевого слаживания в подразделениях, куда пойдут наши парни. А потому поручаем нашим ребятам, имеющим реальный свежий боевой опыт, чтобы нашим парням в центрах сбора поясняли и эти ключевые моменты. Туда же войдут медики для разъяснения вопросов оказания первичной военно-медицинской помощи. Это то, что мы должны и можем организовать сейчас для наших парней, чтобы обеспечить им максимальные шансы оставаться живыми и здоровыми», — обратился губернатор к военкомам. Также Шумков обратился с просьбой к тем, кто осуществляет призыв, «избегать формализма и черствости, не отговариваться тем, „что это такая система“». «Если для кого-то из вас важны контрольные цифры призыва, то для нас это прежде всего чьи-то отцы, мужья, сыновья, у которых здесь остаются пожилые родители, жены и дети. А значит, это наша общая задача — провести призыв максимально корректно и слаженно, не устраивая бардака и чехарды», — отмечает губернатор. Ранее Вадим Шумков заявил о необходимости вернуть военные сборы для резервистов. Также он считает, что в школах, колледжах и техникумах нужна базовая военная подготовка. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Это связано со специальной военной операцией на Украине, которая началась 24 февраля.