Шахматистка из ЯНАО упустила единоличное лидерство на Гран-при ФИДЕ

Шахматистка Александра Горячкина сыграла вничью на Гран-при ФИДЕ

25 сентября 2022 в 18:07 Размер текста - 17 +

Александра Горячкина продолжает лидировать после 7-го тура первого этапа Гран-при ФИДЕ среди женщин Фото: Анна Майорова © URA.RU Шахматистка из Ямало-Ненецкого автономного округа Александра Горячкина продолжает лидировать после 7-го тура первого этапа Гран-при ФИДЕ среди женщин. Об этом сообщается в группе турнира. «В 7-м туре Александра Горячкина сыграла вничью с представительницей Германии Элизабет Петц. Жительница ЯНАО смогла выстроить на доске выигрышную позицию, однако, упустила возможность „вечного шаха“», — сообщается в трансляции в официальной группе. Таким образом, Александра Горячкина делит первое место с представительницей Китая Чжу Цзиньэр и россиянкой Екатериной Лагно. Три шахматистки набрали по 5 очков. Ранее URA.RU рассказывал о ходе турнира. Ямальская шахматистка уже три тура лидирует в первенстве.

Шахматистка из Ямало-Ненецкого автономного округа Александра Горячкина продолжает лидировать после 7-го тура первого этапа Гран-при ФИДЕ среди женщин. Об этом сообщается в группе турнира. «В 7-м туре Александра Горячкина сыграла вничью с представительницей Германии Элизабет Петц. Жительница ЯНАО смогла выстроить на доске выигрышную позицию, однако, упустила возможность „вечного шаха“», — сообщается в трансляции в официальной группе. Таким образом, Александра Горячкина делит первое место с представительницей Китая Чжу Цзиньэр и россиянкой Екатериной Лагно. Три шахматистки набрали по 5 очков. Ранее URA.RU рассказывал о ходе турнира. Ямальская шахматистка уже три тура лидирует в первенстве.