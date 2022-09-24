Шахматистка из ЯНАО упустила единоличное лидерство на Гран-при ФИДЕ

Шахматистка из Ямало-Ненецкого автономного округа Александра Горячкина продолжает лидировать после 7-го тура первого этапа Гран-при ФИДЕ среди женщин. Об этом сообщается в группе турнира.
«В 7-м туре Александра Горячкина сыграла вничью с представительницей Германии Элизабет Петц. Жительница ЯНАО смогла выстроить на доске выигрышную позицию, однако, упустила возможность „вечного шаха“», — сообщается в трансляции в официальной группе.
Таким образом, Александра Горячкина делит первое место с представительницей Китая Чжу Цзиньэр и россиянкой Екатериной Лагно. Три шахматистки набрали по 5 очков.
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Шахматистка из Ямало-Ненецкого автономного округа Александра Горячкина продолжает лидировать после 7-го тура первого этапа Гран-при ФИДЕ среди женщин. Об этом сообщается в группе турнира. «В 7-м туре Александра Горячкина сыграла вничью с представительницей Германии Элизабет Петц. Жительница ЯНАО смогла выстроить на доске выигрышную позицию, однако, упустила возможность „вечного шаха“», — сообщается в трансляции в официальной группе. Таким образом, Александра Горячкина делит первое место с представительницей Китая Чжу Цзиньэр и россиянкой Екатериной Лагно. Три шахматистки набрали по 5 очков. Ранее URA.RU рассказывал о ходе турнира. Ямальская шахматистка уже три тура лидирует в первенстве.