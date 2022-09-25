Вассерман призвал добавить спецоперацию и референдумы в учебники по истории

25 сентября 2022 в 19:11 Размер текста - 17 +

Спецоперация на Украине является историческим событием, сказал Анатолий Вассерман Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Историю спецоперацию России на Украине и проведение референдумов на освобожденной территории стоит включить в школьную программу. Таким мнением с URA.RU поделился член комитета Госдумы по просвещению, журналист, публицист Анатолий Вассерман. «На мой взгляд, то, что сейчас происходит в процессе демонтажа однополярного мира и ликвидация террористической организации „Украина“, несомненно, относится к событиям, которые надлежит рассматривать как историю современности. Уже сейчас понятно, каково место этих событий в истории, какова их роль в масштабе всего мира, в чем заключаются их сходство и различия с предыдущими событиями. Словом, это вполне заслуживает даже присутствия в школьных учебниках истории», — сказал Анатолий Вассерман. Он отметил историческую важность референдумов, которые проходят на освобожденных территориях. «Россия на протяжении своей истории несколько раз распадалась и воссоединялась. Дело не в наших особых способностях и достоинствах, а в общих закономерностях истории, по которым колониальные империи всегда распадаются, а континентальные всегда воссоединяются. И значение начавшегося очередного воссоединения России уже сейчас можно вносить в учебники по истории», — объяснил депутат. Собеседник агентства уверен, что когда учебная литература будет готова, спецоперация уже завершится. «К тому времени, когда учебники выйдут, события, которые в них описывались, придут к своему логическому завершению. Россия будет в полной мере воссоединена, а об однополярности мира будут вспоминать как о странном мимолетном заблуждении», — заключил публицист. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Военным удалось освободить ЛНР, часть ДНР, а также Херсонскую область и большую часть Запорожской области. На этих территориях стартовали референдумы 23 сентября. Голосование завершится 27 сентября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Историю спецоперацию России на Украине и проведение референдумов на освобожденной территории стоит включить в школьную программу. Таким мнением с URA.RU поделился член комитета Госдумы по просвещению, журналист, публицист Анатолий Вассерман. «На мой взгляд, то, что сейчас происходит в процессе демонтажа однополярного мира и ликвидация террористической организации „Украина“, несомненно, относится к событиям, которые надлежит рассматривать как историю современности. Уже сейчас понятно, каково место этих событий в истории, какова их роль в масштабе всего мира, в чем заключаются их сходство и различия с предыдущими событиями. Словом, это вполне заслуживает даже присутствия в школьных учебниках истории», — сказал Анатолий Вассерман. Он отметил историческую важность референдумов, которые проходят на освобожденных территориях. «Россия на протяжении своей истории несколько раз распадалась и воссоединялась. Дело не в наших особых способностях и достоинствах, а в общих закономерностях истории, по которым колониальные империи всегда распадаются, а континентальные всегда воссоединяются. И значение начавшегося очередного воссоединения России уже сейчас можно вносить в учебники по истории», — объяснил депутат. Собеседник агентства уверен, что когда учебная литература будет готова, спецоперация уже завершится. «К тому времени, когда учебники выйдут, события, которые в них описывались, придут к своему логическому завершению. Россия будет в полной мере воссоединена, а об однополярности мира будут вспоминать как о странном мимолетном заблуждении», — заключил публицист. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Военным удалось освободить ЛНР, часть ДНР, а также Херсонскую область и большую часть Запорожской области. На этих территориях стартовали референдумы 23 сентября. Голосование завершится 27 сентября.