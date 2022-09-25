ВСУ ударили по Антоновскому мосту в Херсоне

Пострадавших нет
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины ударили по Антоновскому мосту в Херсоне. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, который использовался жителями города для сообщения с частью области», — сообщил представитель экстренных служб региона. Пострадавших нет.
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