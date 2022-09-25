ВСУ ударили по Антоновскому мосту в Херсоне

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Виды Антоновского моста. Херсон, антоновский мост
Пострадавших нет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины ударили по Антоновскому мосту в Херсоне. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, который использовался жителями города для сообщения с частью области», — сообщил представитель экстренных служб региона. Пострадавших нет.

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Вооруженные силы Украины ударили по Антоновскому мосту в Херсоне. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, который использовался жителями города для сообщения с частью области», — сообщил представитель экстренных служб региона. Пострадавших нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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