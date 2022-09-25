Жители ЛНР рвут украинские паспорта на референдуме о присоединении к России

25 сентября 2022 в 19:12 Размер текста - 17 +

Жители ЛНР демонстрируют поддержку РФ, уничтожая украинские паспорта Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Жители Луганской народной республики рвут украинские паспорта на избирательных участках в ходе референдума по вопросу присоединения к Российской Федерации. Этому свидетельствуют видео, опубликованные в СМИ. На одном из роликов видно, как гражданин ЛНР порвал украинский паспорт и бросил его на пол со словами «Мы ждали этого 8 лет». Другая жительница республики порвала паспорт Украины на избирательном участке, объяснив свой поступок желанием поддержать Россию. «Я против Украины, она ничего хорошего мне в жизни не принесла — потерю работы, разруху, войну… Я поддерживаю референдум, я полностью за Россию. Этим действием я показываю на всю страну — пусть сделают то же самое», — заявила женщина корреспонденту RT. Референдум о вхождении в состав России проводится на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября. Согласно опросу института Социального Маркетинга (ИНСОМАР), большинство жителей освобожденных территорий Украины и Донбасса поддерживают присоединение регионов к России. Так, 84% опрошенных жителей Запорожской области сообщили, что выступают «за» вхождение в состав РФ. В Херсонской области аналогичный ответ дали 83% респондентов. В ДНР и ЛНР — 94 и 97% соответственно.

Жители Луганской народной республики рвут украинские паспорта на избирательных участках в ходе референдума по вопросу присоединения к Российской Федерации. Этому свидетельствуют видео, опубликованные в СМИ. На одном из роликов видно, как гражданин ЛНР порвал украинский паспорт и бросил его на пол со словами «Мы ждали этого 8 лет». Другая жительница республики порвала паспорт Украины на избирательном участке, объяснив свой поступок желанием поддержать Россию. «Я против Украины, она ничего хорошего мне в жизни не принесла — потерю работы, разруху, войну… Я поддерживаю референдум, я полностью за Россию. Этим действием я показываю на всю страну — пусть сделают то же самое», — заявила женщина корреспонденту RT. Референдум о вхождении в состав России проводится на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября. Согласно опросу института Социального Маркетинга (ИНСОМАР), большинство жителей освобожденных территорий Украины и Донбасса поддерживают присоединение регионов к России. Так, 84% опрошенных жителей Запорожской области сообщили, что выступают «за» вхождение в состав РФ. В Херсонской области аналогичный ответ дали 83% респондентов. В ДНР и ЛНР — 94 и 97% соответственно.