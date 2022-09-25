25 сентября 2022

Трихолог Галлямова перечислила вредные привычки, вызывающие потерю волос. Фото

Трихолог Галлямова привычки крутить и жевать волосы грозят облысением
© Служба новостей «URA.RU»
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Стриптиз мужской. Екатеринбург., голова, прическа, плейбой
Люди могут не осознавать, что травмируют свои волосы, сказала Юлия Галлямова Фото:

Накручивание волос на палец, перетирание, выщипывание и выдергивание волос грозит появлением залысин на голове. Об этом в беседе с URA.RU сообщила дерматолог, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

«Накручивать волосы на палец, конечно, вредно. Вообще вредно делать что-либо с волосами. Эти привычки появляются у людей с детства. Это и жевание волос, и перетирание волос, и выдергивание, и выщипывание. Все это вредит. Вы просто не замечаете, как повреждаете или структуру волос, которые впоследствии обламываются. Например, трихотилломания, когда волосы перетираются по привычке у корней. Они обламываются, и мы видим внешнюю алопецию. Про выдергивание и жевание волос в литературе есть интересные статьи. Когда огромные пучки волос вынимали из желудка с помощью операции. То есть и манера посасывать, пережевывать волосы очень вредна, в том числе и для всего организма», — рассказала Юлия Галлямова.

По словам трихолога, с подобными привычками не всегда можно справиться самостоятельно. «Это может перерастать в навязчивые состояния. Это надо лечить у психоневролога. Большинство из таких пациентов имеют психологические нарушения. Дерматологи и трихологи здесь не могут справиться и уговаривают обратиться к специалисту. Но не все соглашаются с тем, что проблема идет из головы. Иногда это бывают бессознательные движения. Подобное случается не только с волосами, но и с ногтями и заусенцами», — объяснила профессор.

Последствия перетирания волос
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Из-за травмирования волосы ломаются
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Накручивание волос на палец, перетирание, выщипывание и выдергивание волос грозит появлением залысин на голове. Об этом в беседе с URA.RU сообщила дерматолог, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Юлия Галлямова. «Накручивать волосы на палец, конечно, вредно. Вообще вредно делать что-либо с волосами. Эти привычки появляются у людей с детства. Это и жевание волос, и перетирание волос, и выдергивание, и выщипывание. Все это вредит. Вы просто не замечаете, как повреждаете или структуру волос, которые впоследствии обламываются. Например, трихотилломания, когда волосы перетираются по привычке у корней. Они обламываются, и мы видим внешнюю алопецию. Про выдергивание и жевание волос в литературе есть интересные статьи. Когда огромные пучки волос вынимали из желудка с помощью операции. То есть и манера посасывать, пережевывать волосы очень вредна, в том числе и для всего организма», — рассказала Юлия Галлямова. По словам трихолога, с подобными привычками не всегда можно справиться самостоятельно. «Это может перерастать в навязчивые состояния. Это надо лечить у психоневролога. Большинство из таких пациентов имеют психологические нарушения. Дерматологи и трихологи здесь не могут справиться и уговаривают обратиться к специалисту. Но не все соглашаются с тем, что проблема идет из головы. Иногда это бывают бессознательные движения. Подобное случается не только с волосами, но и с ногтями и заусенцами», — объяснила профессор.
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© Служба новостей «URA.RU»
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