Трихолог Галлямова перечислила вредные привычки, вызывающие потерю волос. Фото

Трихолог Галлямова привычки крутить и жевать волосы грозят облысением

26 сентября 2022 в 03:01 Размер текста - 17 +

Люди могут не осознавать, что травмируют свои волосы, сказала Юлия Галлямова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Накручивание волос на палец, перетирание, выщипывание и выдергивание волос грозит появлением залысин на голове. Об этом в беседе с URA.RU сообщила дерматолог, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Юлия Галлямова. «Накручивать волосы на палец, конечно, вредно. Вообще вредно делать что-либо с волосами. Эти привычки появляются у людей с детства. Это и жевание волос, и перетирание волос, и выдергивание, и выщипывание. Все это вредит. Вы просто не замечаете, как повреждаете или структуру волос, которые впоследствии обламываются. Например, трихотилломания, когда волосы перетираются по привычке у корней. Они обламываются, и мы видим внешнюю алопецию. Про выдергивание и жевание волос в литературе есть интересные статьи. Когда огромные пучки волос вынимали из желудка с помощью операции. То есть и манера посасывать, пережевывать волосы очень вредна, в том числе и для всего организма», — рассказала Юлия Галлямова. По словам трихолога, с подобными привычками не всегда можно справиться самостоятельно. «Это может перерастать в навязчивые состояния. Это надо лечить у психоневролога. Большинство из таких пациентов имеют психологические нарушения. Дерматологи и трихологи здесь не могут справиться и уговаривают обратиться к специалисту. Но не все соглашаются с тем, что проблема идет из головы. Иногда это бывают бессознательные движения. Подобное случается не только с волосами, но и с ногтями и заусенцами», — объяснила профессор. Последствия перетирания волос Фото: из архива Юлии Галлямовой Из-за травмирования волосы ломаются Фото: из архива Юлии Галлямовой Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Накручивание волос на палец, перетирание, выщипывание и выдергивание волос грозит появлением залысин на голове. Об этом в беседе с URA.RU сообщила дерматолог, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Юлия Галлямова. «Накручивать волосы на палец, конечно, вредно. Вообще вредно делать что-либо с волосами. Эти привычки появляются у людей с детства. Это и жевание волос, и перетирание волос, и выдергивание, и выщипывание. Все это вредит. Вы просто не замечаете, как повреждаете или структуру волос, которые впоследствии обламываются. Например, трихотилломания, когда волосы перетираются по привычке у корней. Они обламываются, и мы видим внешнюю алопецию. Про выдергивание и жевание волос в литературе есть интересные статьи. Когда огромные пучки волос вынимали из желудка с помощью операции. То есть и манера посасывать, пережевывать волосы очень вредна, в том числе и для всего организма», — рассказала Юлия Галлямова. По словам трихолога, с подобными привычками не всегда можно справиться самостоятельно. «Это может перерастать в навязчивые состояния. Это надо лечить у психоневролога. Большинство из таких пациентов имеют психологические нарушения. Дерматологи и трихологи здесь не могут справиться и уговаривают обратиться к специалисту. Но не все соглашаются с тем, что проблема идет из головы. Иногда это бывают бессознательные движения. Подобное случается не только с волосами, но и с ногтями и заусенцами», — объяснила профессор.