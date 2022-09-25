Диетолог Соломатина перечислила признаки качественных пельменей

26 сентября 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

Нужно избегать слипшихся пельменей, сказала Елена Соломатина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Лучше выбирать пельмени категорий А или Б, следить за тем, чтобы они не были слипшимися и ровной формы. Об этом URA.RU рассказала врач-диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина. «В магазине нужно смотреть на категорию. Чем она выше категория, тем больше мяса. У нас в основном представлены с категории Б. В категории А где-то 80% должно быть мяса. В категории Б примерно 60-80%, в категории В — уже 40-60%, Г — 20-40, Д — 20% и меньше. В последней может быть все что угодно: соя, крахмал, манка. Мясо механической обвалки. Это обрезки из которых делают фарш. Если это птица, туда попадают даже шкурки», — сообщила Елена Соломатина. Диетолог призвала смотреть на внешний вид пельменей. «Лучше выбирать по ГОСТу, смотреть, чтобы были ровные, хорошего цвета. Слипшиеся пельмени — это признак, что они уже размораживались. Мытые пачки, потеки — тоже. Можно отравиться. При готовке нужно быть аккуратным. Важно, чтобы они были хорошо проварены. Это сырое мясо. Можно подцепить что угодно», — предупредила специалист. Соломатина объяснила, как нужно есть пельмени, чтобы они были максимально полезными. «Это хорошая еда. В ней есть белки, жиры и углеводы. Все сконцентрировано в одном блюде. Стандартная порция — приблизительно 200 граммов. Это порядка 500-800 ккал. Можно выбрать менее калорийные. Штучек 10 среднего размера выйдут примерно на 300 ккал. Лучше сдабривать не сметаной, маслом, а, например, йогуртом с зеленью, чесноком, томатной пастой. И обязательно побольше овощей. Излишек жира будет выводиться клетчаткой. Плюс мы обогащаем рацион витаминами», — отметила собеседница URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лучше выбирать пельмени категорий А или Б, следить за тем, чтобы они не были слипшимися и ровной формы. Об этом URA.RU рассказала врач-диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина. «В магазине нужно смотреть на категорию. Чем она выше категория, тем больше мяса. У нас в основном представлены с категории Б. В категории А где-то 80% должно быть мяса. В категории Б примерно 60-80%, в категории В — уже 40-60%, Г — 20-40, Д — 20% и меньше. В последней может быть все что угодно: соя, крахмал, манка. Мясо механической обвалки. Это обрезки из которых делают фарш. Если это птица, туда попадают даже шкурки», — сообщила Елена Соломатина. Диетолог призвала смотреть на внешний вид пельменей. «Лучше выбирать по ГОСТу, смотреть, чтобы были ровные, хорошего цвета. Слипшиеся пельмени — это признак, что они уже размораживались. Мытые пачки, потеки — тоже. Можно отравиться. При готовке нужно быть аккуратным. Важно, чтобы они были хорошо проварены. Это сырое мясо. Можно подцепить что угодно», — предупредила специалист. Соломатина объяснила, как нужно есть пельмени, чтобы они были максимально полезными. «Это хорошая еда. В ней есть белки, жиры и углеводы. Все сконцентрировано в одном блюде. Стандартная порция — приблизительно 200 граммов. Это порядка 500-800 ккал. Можно выбрать менее калорийные. Штучек 10 среднего размера выйдут примерно на 300 ккал. Лучше сдабривать не сметаной, маслом, а, например, йогуртом с зеленью, чесноком, томатной пастой. И обязательно побольше овощей. Излишек жира будет выводиться клетчаткой. Плюс мы обогащаем рацион витаминами», — отметила собеседница URA.RU.