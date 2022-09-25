Явка на референдум в Херсонской области составила почти 50%. Скрин

25 сентября 2022 в 22:09 Размер текста - 17 +

25 сентября проголосовали 17,2% граждан Херсонской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России По состоянию на 25 сентября явка участников референдума на территории Херсонской области составила 48,91%. Такие данные сообщает журналист URA.RU, который находится на месте событий. Сообщается также, что 25 сентября проголосовали 17,2% граждан. Днем ранее — 24 сентября — 16,48%. Голосование на референдумах по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России идет третий день — с 23 сентября, пишет RT. За первые два дня явка в Донецкой народной республике составила 55,5%, в Луганской народной республике — 45,86%. Спецоперацию по демилитаризации и денацификации президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель ВС РФ на этой территории — спасение мирных граждан Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов, которые участились зимой этого года. С весны под полным контролем российских войск находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и вся территория ЛНР. Теперь на освобожденных территориях проходит голосование по вопросу включения в состав России. Жители области активно голосуют в ходе референдума по вопросу присоединения территории к России журналист URA.RU

По состоянию на 25 сентября явка участников референдума на территории Херсонской области составила 48,91%. Такие данные сообщает журналист URA.RU, который находится на месте событий. Сообщается также, что 25 сентября проголосовали 17,2% граждан. Днем ранее — 24 сентября — 16,48%. Голосование на референдумах по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России идет третий день — с 23 сентября, пишет RT. За первые два дня явка в Донецкой народной республике составила 55,5%, в Луганской народной республике — 45,86%. Спецоперацию по демилитаризации и денацификации президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель ВС РФ на этой территории — спасение мирных граждан Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов, которые участились зимой этого года. С весны под полным контролем российских войск находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и вся территория ЛНР. Теперь на освобожденных территориях проходит голосование по вопросу включения в состав России.