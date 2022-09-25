Референдумы в Донбассе о присоединении к РФ признаны состоявшимся

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Выборы-2021: 17 сентября. Дворец Молодежи. Екатеринбург , избирательная комиссия, выборы, избирателный участок, голосование, кабинка для голосования, кабинка голосования
Референдумы в Донбассе признаны состоявшимися при явке более 50% граждан Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

В Донецкой и Луганской народной республиках явка на референдумы составила более 50% избирателей, так что плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися. Об этом сообщает журналист URA.RU с места событий.

«Явка избирателей в ЛНР за три дня голосования составила 76,09% граждан. Он признан состоявшимся, так как в нем проголосовало более 50% избирателе», — передает корреспондент со ссылкой на Центральную избирательную комиссию. Референдум в ДНР, где также проголосовало более 50% жителей, тоже можно считать состоявшимся по международным нормам, добавляют в ЦИК республики.

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В Донецкой и Луганской народной республиках явка на референдумы составила более 50% избирателей, так что плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися. Об этом сообщает журналист URA.RU с места событий. «Явка избирателей в ЛНР за три дня голосования составила 76,09% граждан. Он признан состоявшимся, так как в нем проголосовало более 50% избирателе», — передает корреспондент со ссылкой на Центральную избирательную комиссию. Референдум в ДНР, где также проголосовало более 50% жителей, тоже можно считать состоявшимся по международным нормам, добавляют в ЦИК республики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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