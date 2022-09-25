Референдумы в Донбассе о присоединении к РФ признаны состоявшимся

25 сентября 2022 в 22:22 Размер текста - 17 +

Референдумы в Донбассе признаны состоявшимися при явке более 50% граждан Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России В Донецкой и Луганской народной республиках явка на референдумы составила более 50% избирателей, так что плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися. Об этом сообщает журналист URA.RU с места событий. «Явка избирателей в ЛНР за три дня голосования составила 76,09% граждан. Он признан состоявшимся, так как в нем проголосовало более 50% избирателе», — передает корреспондент со ссылкой на Центральную избирательную комиссию. Референдум в ДНР, где также проголосовало более 50% жителей, тоже можно считать состоявшимся по международным нормам, добавляют в ЦИК республики.

В Донецкой и Луганской народной республиках явка на референдумы составила более 50% избирателей, так что плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися. Об этом сообщает журналист URA.RU с места событий. «Явка избирателей в ЛНР за три дня голосования составила 76,09% граждан. Он признан состоявшимся, так как в нем проголосовало более 50% избирателе», — передает корреспондент со ссылкой на Центральную избирательную комиссию. Референдум в ДНР, где также проголосовало более 50% жителей, тоже можно считать состоявшимся по международным нормам, добавляют в ЦИК республики.