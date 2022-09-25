В Курганской области завершен региональный чемпионат по бодибилдингу. Соревнование проходило 24 сентября, указано в группе «Шадринск — часть России» в соцсети «Вконтакте».
«Прошел чемпионат Курганской области по бодибилдингу. В нем приняли участие около сотни спортсменов. Это девушки и мужчины от 20 до 35 лет в различных категориях», — говорится в сообщении. Согласно своду правил, мужчины — участники соревнований должны быть одеты в однотонные плавки, а женщины — в однотонные бикини, обнажающие мышцы пресса и мускулатуру низа спины. Запрещено шить одежду из материала с металлом (золотой или серебряной ткани для вечерних туалетов), использовать набивки.
В группе сообщества «Федерация бодибилдинга Курганской области» указано, что протоколы с результатами и именами победителей чемпионата в скором времени будут опубликованы на официальном сайте федерации. Занявшие призовые места представят регион в соседних областях, а также выступят на соревнованиях федерального уровня.
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Фото: VK «Шадринск — часть России»
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Фото: VK «Шадринск — часть России»
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В Курганской области завершен региональный чемпионат по бодибилдингу. Соревнование проходило 24 сентября, указано в группе «Шадринск — часть России» в соцсети «Вконтакте». «Прошел чемпионат Курганской области по бодибилдингу. В нем приняли участие около сотни спортсменов. Это девушки и мужчины от 20 до 35 лет в различных категориях», — говорится в сообщении. Согласно своду правил, мужчины — участники соревнований должны быть одеты в однотонные плавки, а женщины — в однотонные бикини, обнажающие мышцы пресса и мускулатуру низа спины. Запрещено шить одежду из материала с металлом (золотой или серебряной ткани для вечерних туалетов), использовать набивки. В группе сообщества «Федерация бодибилдинга Курганской области» указано, что протоколы с результатами и именами победителей чемпионата в скором времени будут опубликованы на официальном сайте федерации. Занявшие призовые места представят регион в соседних областях, а также выступят на соревнованиях федерального уровня. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана, работающая на заводе, прошла в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс офис». 25-летняя девушка работает секретарем гендиректора на предприятии «Курганхиммаш».