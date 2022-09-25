25 сентября 2022
24 сентября 2022
23 сентября 2022

Курганские мужчины и женщины разделись ради победы в конкурсе. Фото

Около ста спортсменов приняли участие в чемпионате Курганской области по бодибилдингу
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытый кубок Урала по бодибилдингу. Екатеринбург, соревнование, фитнес бикини
Участникам соревнований запрещено выступать в обычной обуви, надевать украшения, парики и «искусственные улучшители фигуры» (архивное фото) Фото:

В Курганской области завершен региональный чемпионат по бодибилдингу. Соревнование проходило 24 сентября, указано в группе «Шадринск — часть России» в соцсети «Вконтакте».

«Прошел чемпионат Курганской области по бодибилдингу. В нем приняли участие около сотни спортсменов. Это девушки и мужчины от 20 до 35 лет в различных категориях», — говорится в сообщении. Согласно своду правил, мужчины — участники соревнований должны быть одеты в однотонные плавки, а женщины — в однотонные бикини, обнажающие мышцы пресса и мускулатуру низа спины. Запрещено шить одежду из материала с металлом (золотой или серебряной ткани для вечерних туалетов), использовать набивки.

В группе сообщества «Федерация бодибилдинга Курганской области» указано, что протоколы с результатами и именами победителей чемпионата в скором времени будут опубликованы на официальном сайте федерации. Занявшие призовые места представят регион в соседних областях, а также выступят на соревнованиях федерального уровня.

Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана, работающая на заводе, прошла в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс офис». 25-летняя девушка работает секретарем гендиректора на предприятии «Курганхиммаш».

Оценивая женское телосложение, судья должен искать идеальную мускулистую форму женской фигуры
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На конкурсах ценятся «качественное позирование» и «гармонично развитые части тела»
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В Курганской области завершен региональный чемпионат по бодибилдингу. Соревнование проходило 24 сентября, указано в группе «Шадринск — часть России» в соцсети «Вконтакте». «Прошел чемпионат Курганской области по бодибилдингу. В нем приняли участие около сотни спортсменов. Это девушки и мужчины от 20 до 35 лет в различных категориях», — говорится в сообщении. Согласно своду правил, мужчины — участники соревнований должны быть одеты в однотонные плавки, а женщины — в однотонные бикини, обнажающие мышцы пресса и мускулатуру низа спины. Запрещено шить одежду из материала с металлом (золотой или серебряной ткани для вечерних туалетов), использовать набивки. В группе сообщества «Федерация бодибилдинга Курганской области» указано, что протоколы с результатами и именами победителей чемпионата в скором времени будут опубликованы на официальном сайте федерации. Занявшие призовые места представят регион в соседних областях, а также выступят на соревнованиях федерального уровня. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана, работающая на заводе, прошла в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс офис». 25-летняя девушка работает секретарем гендиректора на предприятии «Курганхиммаш».
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