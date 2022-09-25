Politico: Франция и Германия предпочли Зеленскому Путина

Politico: Франция и Германия сворачивают свою помощь Украине

26 сентября 2022 в 07:53 Размер текста - 17 +

Франция намерено прекратила поставлять Украине оружие, пишет Politico Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Франция и Германия затягивают или вовсе не отправляют военную помощь Украине, так как стремятся сохранить контакты с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет американское агентство Politico. «Франко-немецкий двигатель приводит в движение Европейский Союз уже более 70 лет. Однако сегодня этот двигатель заглох. Абсолютное нежелание Германии посылать тяжелые бронетанковые силы, такие как танки и боевые машины пехоты, вызвало критику со стороны украинских лидеров, которые обвиняют Берлин в отступлении. Франция умышленно сворачивает свою помощь в надежде сыграть роль нейтрального арбитра, когда стрельба прекратится. [Президент Франции Эмманюэль] Макрон нанес непоправимый ущерб своим притязаниям на европейское лидерство, когда призвал Украину не унижать Путина. К сожалению, шансы на то, что любой из них изменит курс в сроки, необходимые для того, чтобы помочь Киеву достичь своих целей, невелики», — пишет Politico. Агентство отмечает, что Франция и Германия избегают поставок тяжелого вооружения на Украину, чтобы иметь контакт с Москвой. Politico подчеркивает, что без поставок тяжелого западного оружия Украина не сможет долго сопротивляться. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее основная задача — защитить мирных жителей ДНР и ЛНР и освободить Донбасс. Путин подчеркнул, что на Украине создали антироссийский анклав, который угрожал безопасности РФ. На фоне начала спецоперации страны Запада значительно увеличили финансовую и военную помощь Киеву. Так, 7 сентября Еврокомиссия согласовал выделение Украине нового кредита на 5 млрд евро. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление экономики страны необходимо 750 млрд долларов, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Франция и Германия затягивают или вовсе не отправляют военную помощь Украине, так как стремятся сохранить контакты с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет американское агентство Politico. «Франко-немецкий двигатель приводит в движение Европейский Союз уже более 70 лет. Однако сегодня этот двигатель заглох. Абсолютное нежелание Германии посылать тяжелые бронетанковые силы, такие как танки и боевые машины пехоты, вызвало критику со стороны украинских лидеров, которые обвиняют Берлин в отступлении. Франция умышленно сворачивает свою помощь в надежде сыграть роль нейтрального арбитра, когда стрельба прекратится. [Президент Франции Эмманюэль] Макрон нанес непоправимый ущерб своим притязаниям на европейское лидерство, когда призвал Украину не унижать Путина. К сожалению, шансы на то, что любой из них изменит курс в сроки, необходимые для того, чтобы помочь Киеву достичь своих целей, невелики», — пишет Politico. Агентство отмечает, что Франция и Германия избегают поставок тяжелого вооружения на Украину, чтобы иметь контакт с Москвой. Politico подчеркивает, что без поставок тяжелого западного оружия Украина не сможет долго сопротивляться. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее основная задача — защитить мирных жителей ДНР и ЛНР и освободить Донбасс. Путин подчеркнул, что на Украине создали антироссийский анклав, который угрожал безопасности РФ. На фоне начала спецоперации страны Запада значительно увеличили финансовую и военную помощь Киеву. Так, 7 сентября Еврокомиссия согласовал выделение Украине нового кредита на 5 млрд евро. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление экономики страны необходимо 750 млрд долларов, пишет RT.