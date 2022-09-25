В пермском парке за 10 миллионов поставят аттракцион с водным тиром

Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «ПермьПарк» объявило аукцион на поставку детского аттракциона с водным тиром. Начальная и максимальная цена контракта — более 10 миллионов рублей, сообщается в конкурсной документации, опубликованной на сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки).
«Наименование товара — аттракцион механизированный. Предназначен для эксплуатации в парках и других зонах массового отдыха населения, для развлечения детей с 3-х до 6-и лет в сопровождении взрослых, а старше 6 лет — самостоятельно. Представляет собой установку, которая обеспечивает общее вращательное движение пассажирских капсул в горизонтальной плоскости, а также водный тир, основанный на стрельбе из „пушки“ струей воды по различным фигуркам», — указано в техзадании к госзакупке.
Уточняется, что аттракцион должен быть рассчитан минимум на 24 ребенка и укомплектован бассейном с фигурами в виде бегемота, крокодила, тюленя и других. Заказчик должен смонтировать установить конструкцию на территории парка культуры и отдыха «Счастье есть» в Кировском районе Перми. Начальная и максимальная цена контракта — 10,7 миллионов рублей. Заявки на конкурс принимаются до 10 октября.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермские власти объявили конкурс на изготовление и поставку мобильного туристско-информационного центра. Стоимость дома на колесах — 9,5 миллионов рублей.
Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»