В пермском парке за 10 миллионов поставят аттракцион с водным тиром

26 сентября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Детский аттракцион с водным тиром появится в Кировском районе Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «ПермьПарк» объявило аукцион на поставку детского аттракциона с водным тиром. Начальная и максимальная цена контракта — более 10 миллионов рублей, сообщается в конкурсной документации, опубликованной на сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки). «Наименование товара — аттракцион механизированный. Предназначен для эксплуатации в парках и других зонах массового отдыха населения, для развлечения детей с 3-х до 6-и лет в сопровождении взрослых, а старше 6 лет — самостоятельно. Представляет собой установку, которая обеспечивает общее вращательное движение пассажирских капсул в горизонтальной плоскости, а также водный тир, основанный на стрельбе из „пушки“ струей воды по различным фигуркам», — указано в техзадании к госзакупке. Уточняется, что аттракцион должен быть рассчитан минимум на 24 ребенка и укомплектован бассейном с фигурами в виде бегемота, крокодила, тюленя и других. Заказчик должен смонтировать установить конструкцию на территории парка культуры и отдыха «Счастье есть» в Кировском районе Перми. Начальная и максимальная цена контракта — 10,7 миллионов рублей. Заявки на конкурс принимаются до 10 октября. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские власти объявили конкурс на изготовление и поставку мобильного туристско-информационного центра. Стоимость дома на колесах — 9,5 миллионов рублей.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «ПермьПарк» объявило аукцион на поставку детского аттракциона с водным тиром. Начальная и максимальная цена контракта — более 10 миллионов рублей, сообщается в конкурсной документации, опубликованной на сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки). «Наименование товара — аттракцион механизированный. Предназначен для эксплуатации в парках и других зонах массового отдыха населения, для развлечения детей с 3-х до 6-и лет в сопровождении взрослых, а старше 6 лет — самостоятельно. Представляет собой установку, которая обеспечивает общее вращательное движение пассажирских капсул в горизонтальной плоскости, а также водный тир, основанный на стрельбе из „пушки“ струей воды по различным фигуркам», — указано в техзадании к госзакупке. Уточняется, что аттракцион должен быть рассчитан минимум на 24 ребенка и укомплектован бассейном с фигурами в виде бегемота, крокодила, тюленя и других. Заказчик должен смонтировать установить конструкцию на территории парка культуры и отдыха «Счастье есть» в Кировском районе Перми. Начальная и максимальная цена контракта — 10,7 миллионов рублей. Заявки на конкурс принимаются до 10 октября. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские власти объявили конкурс на изготовление и поставку мобильного туристско-информационного центра. Стоимость дома на колесах — 9,5 миллионов рублей.