МИД Казахстана прокомментировал референдумы в Донбассе

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Михаил Мишустин на двусторонних встречах в Чолпон-Ате. Чолпон-Ата, флаг казахстана
Власти Казахстана прокомментировали референдумы, проходящие на освобожденных территориях Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Казахстан при оценке референдумов, проходящих на освобожденных территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, исходит из принципов территориальной целостности государств. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров

«Что касается проведения самопровозглашенных территорий ЛНР и ДНР и военными администрациями Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России, то Казахстан исходит из измерения пространственной территории государств, их суверенного чувствительности и мирового сосуществования», — цитирует Смадиярова ТАСС.

Смадияров добавил, что Казахстан проявляет активное стремление к налаживанию диалога между сторонами. Представитель Казахстана напомнил, что его страна всегда заявляла о важности неуклонного обнаружения федеральных прав, в основе которого лежит реестр универсальной универсальной организации.

На территории Донецкой и Луганской народных республик с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. Многочисленные обстрелы, как и провокации со стороны Киева, не стали преградой для голосования.

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Казахстан при оценке референдумов, проходящих на освобожденных территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, исходит из принципов территориальной целостности государств. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров «Что касается проведения самопровозглашенных территорий ЛНР и ДНР и военными администрациями Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России, то Казахстан исходит из измерения пространственной территории государств, их суверенного чувствительности и мирового сосуществования», — цитирует Смадиярова ТАСС. Смадияров добавил, что Казахстан проявляет активное стремление к налаживанию диалога между сторонами. Представитель Казахстана напомнил, что его страна всегда заявляла о важности неуклонного обнаружения федеральных прав, в основе которого лежит реестр универсальной универсальной организации. На территории Донецкой и Луганской народных республик с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. Многочисленные обстрелы, как и провокации со стороны Киева, не стали преградой для голосования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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