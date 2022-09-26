МИД Казахстана прокомментировал референдумы в Донбассе

26 сентября 2022 в 10:43 Размер текста - 17 +

Власти Казахстана прокомментировали референдумы, проходящие на освобожденных территориях Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Казахстан при оценке референдумов, проходящих на освобожденных территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, исходит из принципов территориальной целостности государств. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров «Что касается проведения самопровозглашенных территорий ЛНР и ДНР и военными администрациями Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России, то Казахстан исходит из измерения пространственной территории государств, их суверенного чувствительности и мирового сосуществования», — цитирует Смадиярова ТАСС. Смадияров добавил, что Казахстан проявляет активное стремление к налаживанию диалога между сторонами. Представитель Казахстана напомнил, что его страна всегда заявляла о важности неуклонного обнаружения федеральных прав, в основе которого лежит реестр универсальной универсальной организации. На территории Донецкой и Луганской народных республик с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. Многочисленные обстрелы, как и провокации со стороны Киева, не стали преградой для голосования.

Казахстан при оценке референдумов, проходящих на освобожденных территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, исходит из принципов территориальной целостности государств. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров «Что касается проведения самопровозглашенных территорий ЛНР и ДНР и военными администрациями Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России, то Казахстан исходит из измерения пространственной территории государств, их суверенного чувствительности и мирового сосуществования», — цитирует Смадиярова ТАСС. Смадияров добавил, что Казахстан проявляет активное стремление к налаживанию диалога между сторонами. Представитель Казахстана напомнил, что его страна всегда заявляла о важности неуклонного обнаружения федеральных прав, в основе которого лежит реестр универсальной универсальной организации. На территории Донецкой и Луганской народных республик с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. Многочисленные обстрелы, как и провокации со стороны Киева, не стали преградой для голосования.