Жители ДНР голосовали на референдуме под обстрелами

25 сентября 2022 в 23:34 Размер текста - 17 +

Обстрелы не помешали жителям Донбасса прийти на референдум Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Жители Донецкой Народной Республики (ДНР) активно голосуют на референдуме о вхождении в состав России несмотря на обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал международный наблюдатель, депутат Государственной думы РФ Игорь Игошин. «Я сегодня был в Докучаевске. Были звуки прилетов, параллельно люди идут, несмотря на это. Говорят, мы ждали этого [голосования о вхождении в состав РФ] восемь лет», — цитирует Игошина РИА «Новости». Наблюдатель отметил высокую явку. «Ощущение, что будет практически 100% голосование, по общению с людьми», — добавил он. На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. В ДНР и ЛНР по состоянию на 25 сентября явка составила более 50% избирателей. Плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися, несмотря на регулярные попытки ВСУ сорвать их. Так, Киев направлял угрозы членам избиркомов через соцсети. Комиссии продолжают работу под обстрелами, в первый день они были вынуждены спускаться в укрытия.

Жители Донецкой Народной Республики (ДНР) активно голосуют на референдуме о вхождении в состав России несмотря на обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал международный наблюдатель, депутат Государственной думы РФ Игорь Игошин. «Я сегодня был в Докучаевске. Были звуки прилетов, параллельно люди идут, несмотря на это. Говорят, мы ждали этого [голосования о вхождении в состав РФ] восемь лет», — цитирует Игошина РИА «Новости». Наблюдатель отметил высокую явку. «Ощущение, что будет практически 100% голосование, по общению с людьми», — добавил он. На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. В ДНР и ЛНР по состоянию на 25 сентября явка составила более 50% избирателей. Плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися, несмотря на регулярные попытки ВСУ сорвать их. Так, Киев направлял угрозы членам избиркомов через соцсети. Комиссии продолжают работу под обстрелами, в первый день они были вынуждены спускаться в укрытия.