25 сентября 2022
24 сентября 2022
23 сентября 2022

Ученые исследуют состояние оленей в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский зоопарк. Челябинск, северный олень
Исследователи оценят состояние северных оленей Фото:

Ученые исследуют состояние оленей, которые находятся в совхозе «Байдарацкий», расположенном в селе Белоярск Приуральского района ЯНАО. Методику, разработанную по итогам исследования, начнут использовать в работе в отрасли оленеводства на территории России, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Племенной репродуктор „Совхоз Байдарацкий“ станет платформой для проведения исследовательской работы. Участвующие в научной экспедиции ученые Государственного аграрного университета Северного Зауралья проведут оценку биотехнологических показателей оленей предприятия. Данная работа будет выполнена в рамках Государственного заказа Министерства сельского хозяйства РФ», — говорится в сообщении.

Ученым необходимо оценить состояние животных: снять промеры телосложения и отобрать биологический материал для проведения молекулярно-генетического анализа. Благодаря этому будет создан банк ДНК северных оленей. Исследователи смогут получить информацию о геноме и дать биотехнологическую оценку состояния животных разных половозрастных групп в условиях интенсивного воздействия антропогенного фактора.

Развитие науки в стране проходит в рамках десятилетия Науки, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В первую очередь действия властей направлены на развитие отечественных производств и переход на широкое использование собственных оригинальных технологий.

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Ученые исследуют состояние оленей, которые находятся в совхозе «Байдарацкий», расположенном в селе Белоярск Приуральского района ЯНАО. Методику, разработанную по итогам исследования, начнут использовать в работе в отрасли оленеводства на территории России, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Племенной репродуктор „Совхоз Байдарацкий“ станет платформой для проведения исследовательской работы. Участвующие в научной экспедиции ученые Государственного аграрного университета Северного Зауралья проведут оценку биотехнологических показателей оленей предприятия. Данная работа будет выполнена в рамках Государственного заказа Министерства сельского хозяйства РФ», — говорится в сообщении. Ученым необходимо оценить состояние животных: снять промеры телосложения и отобрать биологический материал для проведения молекулярно-генетического анализа. Благодаря этому будет создан банк ДНК северных оленей. Исследователи смогут получить информацию о геноме и дать биотехнологическую оценку состояния животных разных половозрастных групп в условиях интенсивного воздействия антропогенного фактора. Развитие науки в стране проходит в рамках десятилетия Науки, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В первую очередь действия властей направлены на развитие отечественных производств и переход на широкое использование собственных оригинальных технологий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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