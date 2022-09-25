Ученые исследуют состояние оленей в ЯНАО

26 сентября 2022 в 11:29 Размер текста - 17 +

Исследователи оценят состояние северных оленей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ученые исследуют состояние оленей, которые находятся в совхозе «Байдарацкий», расположенном в селе Белоярск Приуральского района ЯНАО. Методику, разработанную по итогам исследования, начнут использовать в работе в отрасли оленеводства на территории России, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Племенной репродуктор „Совхоз Байдарацкий“ станет платформой для проведения исследовательской работы. Участвующие в научной экспедиции ученые Государственного аграрного университета Северного Зауралья проведут оценку биотехнологических показателей оленей предприятия. Данная работа будет выполнена в рамках Государственного заказа Министерства сельского хозяйства РФ», — говорится в сообщении. Ученым необходимо оценить состояние животных: снять промеры телосложения и отобрать биологический материал для проведения молекулярно-генетического анализа. Благодаря этому будет создан банк ДНК северных оленей. Исследователи смогут получить информацию о геноме и дать биотехнологическую оценку состояния животных разных половозрастных групп в условиях интенсивного воздействия антропогенного фактора. Развитие науки в стране проходит в рамках десятилетия Науки, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В первую очередь действия властей направлены на развитие отечественных производств и переход на широкое использование собственных оригинальных технологий.

Ученые исследуют состояние оленей, которые находятся в совхозе «Байдарацкий», расположенном в селе Белоярск Приуральского района ЯНАО. Методику, разработанную по итогам исследования, начнут использовать в работе в отрасли оленеводства на территории России, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Племенной репродуктор „Совхоз Байдарацкий“ станет платформой для проведения исследовательской работы. Участвующие в научной экспедиции ученые Государственного аграрного университета Северного Зауралья проведут оценку биотехнологических показателей оленей предприятия. Данная работа будет выполнена в рамках Государственного заказа Министерства сельского хозяйства РФ», — говорится в сообщении. Ученым необходимо оценить состояние животных: снять промеры телосложения и отобрать биологический материал для проведения молекулярно-генетического анализа. Благодаря этому будет создан банк ДНК северных оленей. Исследователи смогут получить информацию о геноме и дать биотехнологическую оценку состояния животных разных половозрастных групп в условиях интенсивного воздействия антропогенного фактора. Развитие науки в стране проходит в рамках десятилетия Науки, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В первую очередь действия властей направлены на развитие отечественных производств и переход на широкое использование собственных оригинальных технологий.