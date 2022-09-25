Свердловский мэр сравнил мобилизацию с Великой Отечественной войной. Видео

26 сентября 2022 в 11:00 Размер текста - 17 +

Обращение Алексея Никифорова в соцсетях опубликовали накануне Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Глава Ирбитского района (Свердловская область) Алексей Никифоров, напутствуя мобилизованным горожанам, провел аналогию с Великой Отечественной войной 1941—1945 годов. И выразил надежду, что все вернутся домой живыми. «Вы уходите защищать нас, как когда-то наши с вами деды и прадеды уходили защищать наши земли в Великую Отечественную войну. У вас есть возможность прославить наш Урал на полях боев за нашу родину, — приводит слова Никифорова сообщество „Инцидент Ирбит“ в соцсети „ВКонтакте“. — Тем более, сейчас проходит референдум [о присоединении Донбасса, Запорожской и Херсонской областей Украины], и те территории, которые проголосуют за вступление в Россию, станут в ближайшее время Российской Федерацией». Новость по теме Свердловский мэр раскрыл, сколько человек мобилизуют в регионе. Видео «Я надеюсь, что вы с честью пронесете имя война-уральца на полях сражений. Я надеюсь, что все вы вернетесь домой живыми», — добавил Никифоров. После его выступления один из призывников попросил немного времени, чтобы еще раз проститься с родными. «А то я вчера был в Слободе — это вообще ужас. Как будто на зону отправляют. В одни двери завели, в другие… В автобус и все». 21 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил о подписании указа о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Ирбитского района (Свердловская область) Алексей Никифоров, напутствуя мобилизованным горожанам, провел аналогию с Великой Отечественной войной 1941—1945 годов. И выразил надежду, что все вернутся домой живыми. «Вы уходите защищать нас, как когда-то наши с вами деды и прадеды уходили защищать наши земли в Великую Отечественную войну. У вас есть возможность прославить наш Урал на полях боев за нашу родину, — приводит слова Никифорова сообщество „Инцидент Ирбит“ в соцсети „ВКонтакте“. — Тем более, сейчас проходит референдум [о присоединении Донбасса, Запорожской и Херсонской областей Украины], и те территории, которые проголосуют за вступление в Россию, станут в ближайшее время Российской Федерацией». «Я надеюсь, что вы с честью пронесете имя война-уральца на полях сражений. Я надеюсь, что все вы вернетесь домой живыми», — добавил Никифоров. После его выступления один из призывников попросил немного времени, чтобы еще раз проститься с родными. «А то я вчера был в Слободе — это вообще ужас. Как будто на зону отправляют. В одни двери завели, в другие… В автобус и все». 21 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил о подписании указа о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности.