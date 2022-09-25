Пермяков зовут в путешествие по мотивам фильма «Сердце Пармы»

Пермское туристическое агентство предлагает новый тур по краю — по мотивам фильма Алексея Иванова «Сердце Пармы». Информация об этом появилась в группе «Живая история. Экскурсии по Перми и Уралу» в соцсети «ВКонтакте».
«Мы подготовили для вас невероятный маршрут в Губаху, где получатся самые красивые фотографии и самые крутые впечатления. Мы посетим место съемок фильма „Сердце Пармы“. Настоящая Уральская крепость встретит нас своими деревянными сводам. Поднимемся на гору, где нам откроются невероятные виды на реки, горы и мудрую тайгу», — сообщается в посте.
Также организаторы приготовят для участников тура горячий обед на костре. Группу будет сопровождать профессиональный фотограф, который запечатлит все моменты путешествия. Ближайшая поездка состоится 9 октября.
В центре драмы «Сердце пармы» — противостояние двух миров: Великого Московского княжества и уральской пармы — древних пермских земель. Картина «Сердце Пармы» выйдет в кинотеатрах страны 6 октября.
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Пермское туристическое агентство предлагает новый тур по краю — по мотивам фильма Алексея Иванова «Сердце Пармы». Информация об этом появилась в группе «Живая история. Экскурсии по Перми и Уралу» в соцсети «ВКонтакте». «Мы подготовили для вас невероятный маршрут в Губаху, где получатся самые красивые фотографии и самые крутые впечатления. Мы посетим место съемок фильма „Сердце Пармы“. Настоящая Уральская крепость встретит нас своими деревянными сводам. Поднимемся на гору, где нам откроются невероятные виды на реки, горы и мудрую тайгу», — сообщается в посте. Также организаторы приготовят для участников тура горячий обед на костре. Группу будет сопровождать профессиональный фотограф, который запечатлит все моменты путешествия. Ближайшая поездка состоится 9 октября. В центре драмы «Сердце пармы» — противостояние двух миров: Великого Московского княжества и уральской пармы — древних пермских земель. Картина «Сердце Пармы» выйдет в кинотеатрах страны 6 октября.