Источник: Москва тормозит назначение ключевого свердловского министра

Минфин РФ затягивает согласование министра финансов Свердловской области

26 сентября 2022 в 15:08 Размер текста - 17 +

Александр Старков работает в свердловском кабмине с 2021 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU Назначение Александра Старкова на пост министра финансов Свердловской области тормозит Минфин РФ. Как сообщил URA.RU источник во власти, федеральное ведомство по-прежнему не согласовало кандидатуру чиновника. Официальные представители Старкова утверждают, что причина иная. Свердловское правительство в полном составе ушло в отставку 19 сентября — после избрания Евгения Куйвашева на пост губернатора. Как сообщало URA.RU, большинство членов кабмина сохранят посты. Среди них, как ожидается, будет и глава министерства финансов Старков. Его назначение, в отличие от других чиновников, проходит в несколько этапов: сначала кандидатуру согласовывают в правительстве РФ, затем утверждают депутаты областного заксобрания. Предполагалось, что Москва одобрит Старкова к середине сентября, а 26 сентября его фамилию вынесут на рассмотрение заксо. Однако депутатам документы на утверждение так и не поступили. «От Минфина пока нет согласования по Старкову. Ничего серьезного, к нему нет претензий. Просто [у министерства] сейчас другая повестка, не до этого», — пояснил источник, близкий к областному правительству. В пресс-службе свердловского министерства заверили URA.RU, что Старков получил необходимое согласование от Минфина еще в начале 2021 года, когда вступал в должность, и рассчитано оно на семь лет. «Дополнительного согласования не потребуется», — заявили в ведомстве. Однако причину затянувшегося назначения там назвать не смогли. Впрочем, по словам инсайдера, при роспуске правительства Старкова технически уволили, а значит ему потребуется повторное утверждение. Сейчас ожидается, что кандидатуру Старкова вынесут на рассмотрение заксобрания уже через месяц, 25 октября. А на заседании 27 сентября депутаты утвердят двух других членов нового правительства — первого замгубернатора Алексея Шмыкова и министра соцполитики Андрея Злоказова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Назначение Александра Старкова на пост министра финансов Свердловской области тормозит Минфин РФ. Как сообщил URA.RU источник во власти, федеральное ведомство по-прежнему не согласовало кандидатуру чиновника. Официальные представители Старкова утверждают, что причина иная. Свердловское правительство в полном составе ушло в отставку 19 сентября — после избрания Евгения Куйвашева на пост губернатора. Как сообщало URA.RU, большинство членов кабмина сохранят посты. Среди них, как ожидается, будет и глава министерства финансов Старков. Его назначение, в отличие от других чиновников, проходит в несколько этапов: сначала кандидатуру согласовывают в правительстве РФ, затем утверждают депутаты областного заксобрания. Предполагалось, что Москва одобрит Старкова к середине сентября, а 26 сентября его фамилию вынесут на рассмотрение заксо. Однако депутатам документы на утверждение так и не поступили. «От Минфина пока нет согласования по Старкову. Ничего серьезного, к нему нет претензий. Просто [у министерства] сейчас другая повестка, не до этого», — пояснил источник, близкий к областному правительству. В пресс-службе свердловского министерства заверили URA.RU, что Старков получил необходимое согласование от Минфина еще в начале 2021 года, когда вступал в должность, и рассчитано оно на семь лет. «Дополнительного согласования не потребуется», — заявили в ведомстве. Однако причину затянувшегося назначения там назвать не смогли. Впрочем, по словам инсайдера, при роспуске правительства Старкова технически уволили, а значит ему потребуется повторное утверждение. Сейчас ожидается, что кандидатуру Старкова вынесут на рассмотрение заксобрания уже через месяц, 25 октября. А на заседании 27 сентября депутаты утвердят двух других членов нового правительства — первого замгубернатора Алексея Шмыкова и министра соцполитики Андрея Злоказова.