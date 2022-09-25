Источник: Москва тормозит назначение ключевого свердловского министра

Назначение Александра Старкова на пост министра финансов Свердловской области тормозит Минфин РФ. Как сообщил URA.RU источник во власти, федеральное ведомство по-прежнему не согласовало кандидатуру чиновника. Официальные представители Старкова утверждают, что причина иная.
Свердловское правительство в полном составе ушло в отставку 19 сентября — после избрания Евгения Куйвашева на пост губернатора. Как сообщало URA.RU, большинство членов кабмина сохранят посты. Среди них, как ожидается, будет и глава министерства финансов Старков. Его назначение, в отличие от других чиновников, проходит в несколько этапов: сначала кандидатуру согласовывают в правительстве РФ, затем утверждают депутаты областного заксобрания.
Предполагалось, что Москва одобрит Старкова к середине сентября, а 26 сентября его фамилию вынесут на рассмотрение заксо. Однако депутатам документы на утверждение так и не поступили. «От Минфина пока нет согласования по Старкову. Ничего серьезного, к нему нет претензий. Просто [у министерства] сейчас другая повестка, не до этого», — пояснил источник, близкий к областному правительству.
В пресс-службе свердловского министерства заверили URA.RU, что Старков получил необходимое согласование от Минфина еще в начале 2021 года, когда вступал в должность, и рассчитано оно на семь лет. «Дополнительного согласования не потребуется», — заявили в ведомстве. Однако причину затянувшегося назначения там назвать не смогли. Впрочем, по словам инсайдера, при роспуске правительства Старкова технически уволили, а значит ему потребуется повторное утверждение.
Сейчас ожидается, что кандидатуру Старкова вынесут на рассмотрение заксобрания уже через месяц, 25 октября. А на заседании 27 сентября депутаты утвердят двух других членов нового правительства — первого замгубернатора Алексея Шмыкова и министра соцполитики Андрея Злоказова.
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