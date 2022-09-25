В курганский военкомат пришел 70-летний доброволец

Курганский пенсионер 70 лет пришел в военкомат записаться добровольцем Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганские добровольцы в массовом порядке приходят в военные комиссариаты области. Среди них встречаются граждане пенсионного возраста. Об одном из таких случаев URA.RU сообщили сотрудники областного военкомата.

«Добровольцев много. Недавно даже приходил 70-летний вдовец, просился на фронт, хотел помочь России», — рассказал начальник отдела по работе с населением Андрей Булычевский. Пенсионер сообщил, что служил в советской армии по призыву в течение трехлетнего срока, в настоящее время после смерти супруги остался один и чувствует в себе силы помогать Родине. Мужчину поблагодарили за активную гражданскую позицию.

По словам военных, среди большого количества добровольцев люди пенсионного возраста — не редкость. Тех добровольцев, которые подходят по возрасту, распределяют по военным специальностям и направляют на обучение в военные части.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганских военкоматах мобилизованным гражданам вручают повестки на отправку в части. Призванным мужчинам объясняют, что нужно брать с собой после объявления частичной мобилизации.