В курганский военкомат пришел 70-летний доброволец

Курганские добровольцы в массовом порядке приходят в военные комиссариаты области. Среди них встречаются граждане пенсионного возраста. Об одном из таких случаев URA.RU сообщили сотрудники областного военкомата.
«Добровольцев много. Недавно даже приходил 70-летний вдовец, просился на фронт, хотел помочь России», — рассказал начальник отдела по работе с населением Андрей Булычевский. Пенсионер сообщил, что служил в советской армии по призыву в течение трехлетнего срока, в настоящее время после смерти супруги остался один и чувствует в себе силы помогать Родине. Мужчину поблагодарили за активную гражданскую позицию.
По словам военных, среди большого количества добровольцев люди пенсионного возраста — не редкость. Тех добровольцев, которые подходят по возрасту, распределяют по военным специальностям и направляют на обучение в военные части.
Ранее URA.RU сообщало, что в курганских военкоматах мобилизованным гражданам вручают повестки на отправку в части. Призванным мужчинам объясняют, что нужно брать с собой после объявления частичной мобилизации.
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