25 сентября 2022

В курганский военкомат пришел 70-летний доброволец

© Служба новостей «URA.RU»
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Военкомат мотовилихинского района, ул.Уральская 113. Пермь., военкомат, мобилизация, резервисты
Курганский пенсионер 70 лет пришел в военкомат записаться добровольцем Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Курганские добровольцы в массовом порядке приходят в военные комиссариаты области. Среди них встречаются граждане пенсионного возраста. Об одном из таких случаев URA.RU сообщили сотрудники областного военкомата.

«Добровольцев много. Недавно даже приходил 70-летний вдовец, просился на фронт, хотел помочь России», — рассказал начальник отдела по работе с населением Андрей Булычевский. Пенсионер сообщил, что служил в советской армии по призыву в течение трехлетнего срока, в настоящее время после смерти супруги остался один и чувствует в себе силы помогать Родине. Мужчину поблагодарили за активную гражданскую позицию.

По словам военных, среди большого количества добровольцев люди пенсионного возраста — не редкость. Тех добровольцев, которые подходят по возрасту, распределяют по военным специальностям и направляют на обучение в военные части.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганских военкоматах мобилизованным гражданам вручают повестки на отправку в части. Призванным мужчинам объясняют, что нужно брать с собой после объявления частичной мобилизации.

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Курганские добровольцы в массовом порядке приходят в военные комиссариаты области. Среди них встречаются граждане пенсионного возраста. Об одном из таких случаев URA.RU сообщили сотрудники областного военкомата. «Добровольцев много. Недавно даже приходил 70-летний вдовец, просился на фронт, хотел помочь России», — рассказал начальник отдела по работе с населением Андрей Булычевский. Пенсионер сообщил, что служил в советской армии по призыву в течение трехлетнего срока, в настоящее время после смерти супруги остался один и чувствует в себе силы помогать Родине. Мужчину поблагодарили за активную гражданскую позицию. По словам военных, среди большого количества добровольцев люди пенсионного возраста — не редкость. Тех добровольцев, которые подходят по возрасту, распределяют по военным специальностям и направляют на обучение в военные части. Ранее URA.RU сообщало, что в курганских военкоматах мобилизованным гражданам вручают повестки на отправку в части. Призванным мужчинам объясняют, что нужно брать с собой после объявления частичной мобилизации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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