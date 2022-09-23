В Кургане мужчины, получившие повестки для прибытия на отправку в военные части, получили от сотрудников военкоматов краткую инструкцию, что брать с собой на призывной пункт. Данными граждане поделились с корреспондентом URA.RU. В числе необходимых вещей — продукты на три дня, вещи по сезону.
«Приходим с повестками на сборный пункт. С собой сказали иметь: продукты на три дня, вещи по сезону, которые не жалко», — рассказали курганцы. В дальнейшем мобилизованных должны поставить на довольствие и выдать обмундирование.
Большинство курганцев, побывавших в военкомате, рассказали, что их отправка в военные части запланирована на начало следующей недели. При этом медкомиссию призывники будут проходить уже в месте прибытия в военной части.
Курганским призывникам рассказали о том, что нужно взять с собой на пункт сбора
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В Кургане мужчины, получившие повестки для прибытия на отправку в военные части, получили от сотрудников военкоматов краткую инструкцию, что брать с собой на призывной пункт. Данными граждане поделились с корреспондентом URA.RU. В числе необходимых вещей — продукты на три дня, вещи по сезону. «Приходим с повестками на сборный пункт. С собой сказали иметь: продукты на три дня, вещи по сезону, которые не жалко», — рассказали курганцы. В дальнейшем мобилизованных должны поставить на довольствие и выдать обмундирование. Большинство курганцев, побывавших в военкомате, рассказали, что их отправка в военные части запланирована на начало следующей недели. При этом медкомиссию призывники будут проходить уже в месте прибытия в военной части. Ранее URA.RU сообщало, что первым курганцам объявили о том, когда их будут призывать в военные части. Также бывший пермский депутат в своем telegram-канале представил свою версию необходимых призывникам вещей.