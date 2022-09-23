Что брать с собой на призывной пункт. Инфографика

Курганские призывники получили список, что взять на сборы

23 сентября 2022 в 12:43 Размер текста - 17 +

Курганские призывники узнали, с чем приходить на пункт отправки в армию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане мужчины, получившие повестки для прибытия на отправку в военные части, получили от сотрудников военкоматов краткую инструкцию, что брать с собой на призывной пункт. Данными граждане поделились с корреспондентом URA.RU. В числе необходимых вещей — продукты на три дня, вещи по сезону. «Приходим с повестками на сборный пункт. С собой сказали иметь: продукты на три дня, вещи по сезону, которые не жалко», — рассказали курганцы. В дальнейшем мобилизованных должны поставить на довольствие и выдать обмундирование. Большинство курганцев, побывавших в военкомате, рассказали, что их отправка в военные части запланирована на начало следующей недели. При этом медкомиссию призывники будут проходить уже в месте прибытия в военной части. Ранее URA.RU сообщало, что первым курганцам объявили о том, когда их будут призывать в военные части. Также бывший пермский депутат в своем telegram-канале представил свою версию необходимых призывникам вещей. Курганским призывникам рассказали о том, что нужно взять с собой на пункт сбора

В Кургане мужчины, получившие повестки для прибытия на отправку в военные части, получили от сотрудников военкоматов краткую инструкцию, что брать с собой на призывной пункт. Данными граждане поделились с корреспондентом URA.RU. В числе необходимых вещей — продукты на три дня, вещи по сезону. «Приходим с повестками на сборный пункт. С собой сказали иметь: продукты на три дня, вещи по сезону, которые не жалко», — рассказали курганцы. В дальнейшем мобилизованных должны поставить на довольствие и выдать обмундирование. Большинство курганцев, побывавших в военкомате, рассказали, что их отправка в военные части запланирована на начало следующей недели. При этом медкомиссию призывники будут проходить уже в месте прибытия в военной части. Ранее URA.RU сообщало, что первым курганцам объявили о том, когда их будут призывать в военные части. Также бывший пермский депутат в своем telegram-канале представил свою версию необходимых призывникам вещей.