Что брать с собой на призывной пункт. Инфографика

Курганские призывники получили список, что взять на сборы
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Областной призывной пункт. Курган, военкомат, военный комиссариат по курганской области
Курганские призывники узнали, с чем приходить на пункт отправки в армию Фото:

В Кургане мужчины, получившие повестки для прибытия на отправку в военные части, получили от сотрудников военкоматов краткую инструкцию, что брать с собой на призывной пункт. Данными граждане поделились с корреспондентом URA.RU. В числе необходимых вещей — продукты на три дня, вещи по сезону.

«Приходим с повестками на сборный пункт. С собой сказали иметь: продукты на три дня, вещи по сезону, которые не жалко», — рассказали курганцы. В дальнейшем мобилизованных должны поставить на довольствие и выдать обмундирование.

Большинство курганцев, побывавших в военкомате, рассказали, что их отправка в военные части запланирована на начало следующей недели. При этом медкомиссию призывники будут проходить уже в месте прибытия в военной части.

Ранее URA.RU сообщало, что первым курганцам объявили о том, когда их будут призывать в военные части. Также бывший пермский депутат в своем telegram-канале представил свою версию необходимых призывникам вещей.

Курганским призывникам рассказали о том, что нужно взять с собой на пункт сбора

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В Кургане мужчины, получившие повестки для прибытия на отправку в военные части, получили от сотрудников военкоматов краткую инструкцию, что брать с собой на призывной пункт. Данными граждане поделились с корреспондентом URA.RU. В числе необходимых вещей — продукты на три дня, вещи по сезону. «Приходим с повестками на сборный пункт. С собой сказали иметь: продукты на три дня, вещи по сезону, которые не жалко», — рассказали курганцы. В дальнейшем мобилизованных должны поставить на довольствие и выдать обмундирование. Большинство курганцев, побывавших в военкомате, рассказали, что их отправка в военные части запланирована на начало следующей недели. При этом медкомиссию призывники будут проходить уже в месте прибытия в военной части. Ранее URA.RU сообщало, что первым курганцам объявили о том, когда их будут призывать в военные части. Также бывший пермский депутат в своем telegram-канале представил свою версию необходимых призывникам вещей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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