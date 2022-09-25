В курганском избиркоме рассказали, как принять участие в референдуме

В избиркоме Курганской области ждут заявок от желающих проголосовать на референдуме о вхождении в состав России

26 сентября 2022 в 13:47 Размер текста - 17 +

В Курганской области голосование на референдуме проходит вне помещения (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России В Избирательной комиссии Курганской области рассказали, что принять участие в референдуме о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации желающие могут по заявкам. Информация об этом опубликована в telegram-канале избиркома. «На данный момент в Курганской области идет голосование вне помещения для голосования по заявкам. <…> Адреса избирательных участков и график их работы можно уточнить в call-центрах зарубежных избирательных комиссий по номеру 8-800-200-00-20, а также по телефону в Кургане 8 (3522) 43-19-66», — указано в сообщении избиркома. В курганской Избирательной комиссии добавили, что проведением голосования занимаются участковые комиссии данных территорий. Ранее URA.RU писало, что курганский избирком поможет Донбассу в референдуме о вхождении в состав России. Также курганцы приняли участие в уличном опросе, в котором выразили согласие с проведением референдумов на территориях ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Большинство опрошенных уверены, что это приведет к миру на территориях, где проходят референдумы. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Как заявлял президент России Владимир Путин, ее основная цель — защита жителей Донбасса от киевского режима. Освобожденные территории готовы войти в состав РФ. Референдумы проходят с 23 по 27 сентября.

В Избирательной комиссии Курганской области рассказали, что принять участие в референдуме о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации желающие могут по заявкам. Информация об этом опубликована в telegram-канале избиркома. «На данный момент в Курганской области идет голосование вне помещения для голосования по заявкам. <…> Адреса избирательных участков и график их работы можно уточнить в call-центрах зарубежных избирательных комиссий по номеру 8-800-200-00-20, а также по телефону в Кургане 8 (3522) 43-19-66», — указано в сообщении избиркома. В курганской Избирательной комиссии добавили, что проведением голосования занимаются участковые комиссии данных территорий. Ранее URA.RU писало, что курганский избирком поможет Донбассу в референдуме о вхождении в состав России. Также курганцы приняли участие в уличном опросе, в котором выразили согласие с проведением референдумов на территориях ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Большинство опрошенных уверены, что это приведет к миру на территориях, где проходят референдумы. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Как заявлял президент России Владимир Путин, ее основная цель — защита жителей Донбасса от киевского режима. Освобожденные территории готовы войти в состав РФ. Референдумы проходят с 23 по 27 сентября.