На юге Тюменской области выпал первый снег. Фото

26 сентября 2022 в 14:20 Размер текста - 17 +

Жители Тюменской области делятся снимками первых снегопадов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В городе Ялуторовске и Упоровском районе Тюменской области выпал первый снег. Об этом местные жители сообщили в пабликах «Ялуторовск Заводоуковск Типичный» и «Упорово ONLINE» соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало о том, что в регионе ожидается резкое ухудшение погоды. «Всех с первым сентябрьским снегом, друзья! Анон», — написал анонимный автор публикации в группе «Ялуторовск Заводоуковск Типичный» соцсети «ВКонтакте». Осадки в виде снега выпали также в Упоровском районе. Местные жители публикуют фотографии снегопада в социальных сетях. Ранее URA.RU писало о том, что начиная с 26 сентября температура воздуха в Тюменской области в ночное время начнет опускаться ниже нуля. Также в регионе ожидаются осадки в виде снега. В селе Упорово Тюменской области выпал первый снег Паблик «Упорово ONLINE», соцсеть «ВКонтакте» Жители Ялуторовска рассказали в соцсетях о первом снегопаде Паблик «Ялуторовск Заводоуковск Типичный», соцсеть «ВКонтакте»

В городе Ялуторовске и Упоровском районе Тюменской области выпал первый снег. Об этом местные жители сообщили в пабликах «Ялуторовск Заводоуковск Типичный» и «Упорово ONLINE» соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало о том, что в регионе ожидается резкое ухудшение погоды. «Всех с первым сентябрьским снегом, друзья! Анон», — написал анонимный автор публикации в группе «Ялуторовск Заводоуковск Типичный» соцсети «ВКонтакте». Осадки в виде снега выпали также в Упоровском районе. Местные жители публикуют фотографии снегопада в социальных сетях. Ранее URA.RU писало о том, что начиная с 26 сентября температура воздуха в Тюменской области в ночное время начнет опускаться ниже нуля. Также в регионе ожидаются осадки в виде снега.