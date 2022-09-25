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На юге Тюменской области выпал первый снег. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег. Тюмень, снег, осень, желтый лист
Жители Тюменской области делятся снимками первых снегопадов Фото:

В городе Ялуторовске и Упоровском районе Тюменской области выпал первый снег. Об этом местные жители сообщили в пабликах «Ялуторовск Заводоуковск Типичный» и «Упорово ONLINE» соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало о том, что в регионе ожидается резкое ухудшение погоды.

«Всех с первым сентябрьским снегом, друзья! Анон», — написал анонимный автор публикации в группе «Ялуторовск Заводоуковск Типичный» соцсети «ВКонтакте».

Осадки в виде снега выпали также в Упоровском районе. Местные жители публикуют фотографии снегопада в социальных сетях.

Ранее URA.RU писало о том, что начиная с 26 сентября температура воздуха в Тюменской области в ночное время начнет опускаться ниже нуля. Также в регионе ожидаются осадки в виде снега.

В селе Упорово Тюменской области выпал первый снег
Жители Ялуторовска рассказали в соцсетях о первом снегопаде

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В городе Ялуторовске и Упоровском районе Тюменской области выпал первый снег. Об этом местные жители сообщили в пабликах «Ялуторовск Заводоуковск Типичный» и «Упорово ONLINE» соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало о том, что в регионе ожидается резкое ухудшение погоды. «Всех с первым сентябрьским снегом, друзья! Анон», — написал анонимный автор публикации в группе «Ялуторовск Заводоуковск Типичный» соцсети «ВКонтакте». Осадки в виде снега выпали также в Упоровском районе. Местные жители публикуют фотографии снегопада в социальных сетях. Ранее URA.RU писало о том, что начиная с 26 сентября температура воздуха в Тюменской области в ночное время начнет опускаться ниже нуля. Также в регионе ожидаются осадки в виде снега.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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