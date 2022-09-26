Депутат Бутина: после референдума Запад не будет поставлять дальнобойное оружие Украине

Депутат Бутина: после референдума Запад откажется от поставок дальнобойного оружия Украине

26 сентября 2022 в 14:39 Размер текста - 17 +

В ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях проходят референдумы о вхождении территорий в состав России Фото (архив): Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России После референдумов, которые проходят в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях, Запад откажется от поставок дальнобойного оружия Украине. Это не исключила в беседе с URA.RU член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. «Я не исключаю, что результатами референдума станет если не снижение поставок Западом вооружения, то, по крайней мере, отказ от поставки дальнобойных вооружений, о которых сейчас ведет переговоры Зеленский с Белым Домом. И они найдут предлоги, чтобы не провоцировать дальнейшую агрессию. Поскольку все понимают, что последствия для Запада, прежде всего для Европы, будут катастрофическими», — подчеркнула Мария Бутина. Депутат Госдумы отметила, что странам Запада в итоге придется признать правоту России на Украине. «Я полагаю, что результаты референдума докажут всему миру правоту и правомерность действия РФ на Украине, но не сейчас. В перспективе, безусловно. История все расставит по своим местам. Сейчас, конечно, мы увидим неприятие, непризнание, отрицание, возмущение от так называемого международного сообщества в лице узкой кучки западных государств. Но сейчас самое главное — это решение самих граждан, они руководствуются международными нормами, правом на самоопределение наций, которое заложено в уставе ООН, поэтому не нарушают никаких норм. Этот шаг очень важный в первую очередь для самих жителей четырех регионов и для россиян», — добавила Бутина. Власти Донецкой и Луганской народных республик, плюс администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение о проведении референдумов о вхождении территорий в состав РФ в качестве субъектов федерации. Про данным ЦИК, явка избирателей в ЛНР за три дня голосования составила 76,09% граждан. Референдум признан состоявшимся. В ДНР также проголосовало более 50% жителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После референдумов, которые проходят в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях, Запад откажется от поставок дальнобойного оружия Украине. Это не исключила в беседе с URA.RU член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. «Я не исключаю, что результатами референдума станет если не снижение поставок Западом вооружения, то, по крайней мере, отказ от поставки дальнобойных вооружений, о которых сейчас ведет переговоры Зеленский с Белым Домом. И они найдут предлоги, чтобы не провоцировать дальнейшую агрессию. Поскольку все понимают, что последствия для Запада, прежде всего для Европы, будут катастрофическими», — подчеркнула Мария Бутина. Депутат Госдумы отметила, что странам Запада в итоге придется признать правоту России на Украине. «Я полагаю, что результаты референдума докажут всему миру правоту и правомерность действия РФ на Украине, но не сейчас. В перспективе, безусловно. История все расставит по своим местам. Сейчас, конечно, мы увидим неприятие, непризнание, отрицание, возмущение от так называемого международного сообщества в лице узкой кучки западных государств. Но сейчас самое главное — это решение самих граждан, они руководствуются международными нормами, правом на самоопределение наций, которое заложено в уставе ООН, поэтому не нарушают никаких норм. Этот шаг очень важный в первую очередь для самих жителей четырех регионов и для россиян», — добавила Бутина. Власти Донецкой и Луганской народных республик, плюс администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение о проведении референдумов о вхождении территорий в состав РФ в качестве субъектов федерации. Про данным ЦИК, явка избирателей в ЛНР за три дня голосования составила 76,09% граждан. Референдум признан состоявшимся. В ДНР также проголосовало более 50% жителей.