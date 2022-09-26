Психолог Рыжик рассказала, как справиться с паническими атаками

Психолог Рыжик: при панической атаке нужно сосредоточиться на дыхании и телесных ощущениях

27 сентября 2022 в 03:07 Размер текста - 17 +

При наступлении панической атаки нужно оставаться на одном месте Фото: depositphotos.com При панической атаке следует оставаться на одном месте, сосредоточиться на дыхании, а также на телесных ощущениях, понюхать резкие запахи или съесть что-то яркое на вкус. Также следует помнить, что это временное состояние. Эти простые правила помогут справиться с панической атакой, рассказала URA.RU клинический психолог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Валерия Рыжик. «При панической атаке следует оставаться на одном месте и сосредоточиться на дыхании: попробовать дышать в ладони, либо в бумажный пакетик, можно лечь на спину и притянуть ноги к груди. Дело в том, что во время панической атаки возникает гипервентиляционный синдром, при котором в организм попадает большое количество кислорода как после пробежки, когда вы глубоко дышали, и у вас начала кружиться голова. Также следует попробовать переключиться на реальность: почувствовать, как стоят стопы или как бедра сидят на опоре, прикасаться руками к разным частям тела и называть их про себя, понюхать резкие запахи и съесть что-то яркое на вкус, например, ментоловую или цитрусовую конфету, попробовать найти пять красных предметов вокруг или заранее скачать на мобильный телефон приложение, которое заполняется в момент приступа», — пояснила Валерия Рыжик. По ее словам, следует помнить, что это временное состояние. «Напоминайте себе, что это ваше временное состояние, оно — не вся ваша жизнь, никакой реальной угрозы нет. Можно отвлечься на счет, например, вычитать по 7 из 100, или проговаривать названия окружающих предметов», — уточнила Рыжик. В случае, если паническая атака началась у другой человек, в первую очередь следует не паниковать самому, посоветовала психолог. «Спокойным тоном уточните, нужно ли что-то ему сейчас, вместе считайте вслух до пяти, чтобы помочь сосредоточиться на дыхании и замедлить его до нормального, дайте попить воду или сладкий чай и, конечно же, поддерживайте словами — „я рядом“, „я тебе помогу“. Паническая атака может длиться несколько минут и более часа, серийно — весь день», — рассказала Рыжик. Фоном для развития панических атак являются ипохондрия, повышенная невротизация и тревожность, посттравматическое стрессовое расстройство. «Если человек не умеет справляться со стрессами, имеет истощение нервной системы на фоне большого количества нерешенных проблем, то утрата или болезнь могут выступить в роли решающего катализатора для возникновения панических атак. Риск их появления повышается и при злоупотреблении алкоголем, никотином, кофеином и психотропными веществами. Значительное влияние оказывает и общее состояние организма — в норме ли уровень и динамика кортизола, пролактина, эстрогена, тиреотропного гормона ТТГ. Важно обратиться к врачу, чтобы дифференцировать панические атаки от ряда серьезных соматических заболеваний: аритмии, бронхиальной астмы, ишемической болезни сердца, опухоли надпочечников, тиреотоксикоза», — подытожила специалист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

При панической атаке следует оставаться на одном месте, сосредоточиться на дыхании, а также на телесных ощущениях, понюхать резкие запахи или съесть что-то яркое на вкус. Также следует помнить, что это временное состояние. Эти простые правила помогут справиться с панической атакой, рассказала URA.RU клинический психолог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Валерия Рыжик. «При панической атаке следует оставаться на одном месте и сосредоточиться на дыхании: попробовать дышать в ладони, либо в бумажный пакетик, можно лечь на спину и притянуть ноги к груди. Дело в том, что во время панической атаки возникает гипервентиляционный синдром, при котором в организм попадает большое количество кислорода как после пробежки, когда вы глубоко дышали, и у вас начала кружиться голова. Также следует попробовать переключиться на реальность: почувствовать, как стоят стопы или как бедра сидят на опоре, прикасаться руками к разным частям тела и называть их про себя, понюхать резкие запахи и съесть что-то яркое на вкус, например, ментоловую или цитрусовую конфету, попробовать найти пять красных предметов вокруг или заранее скачать на мобильный телефон приложение, которое заполняется в момент приступа», — пояснила Валерия Рыжик. По ее словам, следует помнить, что это временное состояние. «Напоминайте себе, что это ваше временное состояние, оно — не вся ваша жизнь, никакой реальной угрозы нет. Можно отвлечься на счет, например, вычитать по 7 из 100, или проговаривать названия окружающих предметов», — уточнила Рыжик. В случае, если паническая атака началась у другой человек, в первую очередь следует не паниковать самому, посоветовала психолог. «Спокойным тоном уточните, нужно ли что-то ему сейчас, вместе считайте вслух до пяти, чтобы помочь сосредоточиться на дыхании и замедлить его до нормального, дайте попить воду или сладкий чай и, конечно же, поддерживайте словами — „я рядом“, „я тебе помогу“. Паническая атака может длиться несколько минут и более часа, серийно — весь день», — рассказала Рыжик. Фоном для развития панических атак являются ипохондрия, повышенная невротизация и тревожность, посттравматическое стрессовое расстройство. «Если человек не умеет справляться со стрессами, имеет истощение нервной системы на фоне большого количества нерешенных проблем, то утрата или болезнь могут выступить в роли решающего катализатора для возникновения панических атак. Риск их появления повышается и при злоупотреблении алкоголем, никотином, кофеином и психотропными веществами. Значительное влияние оказывает и общее состояние организма — в норме ли уровень и динамика кортизола, пролактина, эстрогена, тиреотропного гормона ТТГ. Важно обратиться к врачу, чтобы дифференцировать панические атаки от ряда серьезных соматических заболеваний: аритмии, бронхиальной астмы, ишемической болезни сердца, опухоли надпочечников, тиреотоксикоза», — подытожила специалист.