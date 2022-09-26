МАГАТЭ продолжит переговоры по созданию безопасной зоны вокруг ЗАЭС

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МАГАТЭ хочет обезопасить зону вокруг Запорожской АЭС, заявил Рафаэль Гросси Фото:
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжит переговоры по созданию безопасной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил глава агентства Рафаэль Гросси в ходе выступления на Генеральной конференции МАГАТЭ.

«На прошлой неделе у меня была возможность начать консультации с Украиной и Российской Федерацией о немедленном создании зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС. Это возможно, это должно быть сделано. Я готов продолжить эти консультации на этой неделе. Таким образом мы можем защитить эту станцию», — приводит РИА «Новости» слова Гросси.

Миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС 1 сентября. Ее визит вызван постоянными обстрелами станции со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Президент России Владимир Путин лично поручил усилить безопасность на АЭС, пишет RT. После визита на ЗАЭС представители МАГАТЭ начали переговоры с Россией и Украиной.

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжит переговоры по созданию безопасной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил глава агентства Рафаэль Гросси в ходе выступления на Генеральной конференции МАГАТЭ. «На прошлой неделе у меня была возможность начать консультации с Украиной и Российской Федерацией о немедленном создании зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС. Это возможно, это должно быть сделано. Я готов продолжить эти консультации на этой неделе. Таким образом мы можем защитить эту станцию», — приводит РИА «Новости» слова Гросси. Миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС 1 сентября. Ее визит вызван постоянными обстрелами станции со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Президент России Владимир Путин лично поручил усилить безопасность на АЭС, пишет RT. После визита на ЗАЭС представители МАГАТЭ начали переговоры с Россией и Украиной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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