МАГАТЭ начало переговоры с РФ и Украиной по зоне безопасности вокруг ЗАЭС

22 сентября 2022 в 01:10 Размер текста - 17 +

В МАГАТЭ заявили о начале переговоров по зоне безопасности вокруг ЗАЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начало переговоры с Украиной и Россией о параметрах создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом заявил на брифинге гендиректор агентства Рафаэль Гросси. «Мы начали с реальных переговоров о параметрах зоны. Этот процесс идет только с Украиной и Россией», — приводит слова руководителя МАГАТЭ РИА «Новости». Гросси уточнил, что речь идет о конкретных параметрах. При этом, по его словам, обе стороны убеждены, «что создание этой зоны необходимо». Гендиректор агентства намерен в скором времени посетить Киев, а после — Россию. В начале сентября на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Специалисты организации официально признали обстрелы атомной электростанции в Энергодаре (Запорожская область). Польша и Канада подготовили проект МАГАТЭ по Запорожской АЭС. Страны приказали немедленно прекратить все действия против Запорожской АЭС. Однако, по мнению жителей Запорожья, резолюция разочаровывает и демонстрирует предвзятость. В документе не было ни слова о том, что главный и единственный виновник обстрелов — это украинские военные, заявлял член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начало переговоры с Украиной и Россией о параметрах создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом заявил на брифинге гендиректор агентства Рафаэль Гросси. «Мы начали с реальных переговоров о параметрах зоны. Этот процесс идет только с Украиной и Россией», — приводит слова руководителя МАГАТЭ РИА «Новости». Гросси уточнил, что речь идет о конкретных параметрах. При этом, по его словам, обе стороны убеждены, «что создание этой зоны необходимо». Гендиректор агентства намерен в скором времени посетить Киев, а после — Россию. В начале сентября на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Специалисты организации официально признали обстрелы атомной электростанции в Энергодаре (Запорожская область). Польша и Канада подготовили проект МАГАТЭ по Запорожской АЭС. Страны приказали немедленно прекратить все действия против Запорожской АЭС. Однако, по мнению жителей Запорожья, резолюция разочаровывает и демонстрирует предвзятость. В документе не было ни слова о том, что главный и единственный виновник обстрелов — это украинские военные, заявлял член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.