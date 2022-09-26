Путин выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Ижевске

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Путин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результат теракта в Ижевсе Фото:
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В школе в Ижевске произошла стрельба

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при теракте в ижевской школе. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент Путин глубоко соболезнует всем, кто потерял своих близких, детей и желает выздоровления всем, кто пострадал в результат этого теракта», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Глава государства дал все необходимые поручения, на место трагедии отправлены самолеты МЧС с группами врачей, психологами и нейрохирургами, добавил пресс-секретарь.

Утром 26 сентября в Ижевске мужчина в черной одежде устроил стрельбу в одной из городских школ. Среди погибших есть как дети, так и взрослые. Позже стало известно, что нападавший покончил с собой.

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при теракте в ижевской школе. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Президент Путин глубоко соболезнует всем, кто потерял своих близких, детей и желает выздоровления всем, кто пострадал в результат этого теракта», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Глава государства дал все необходимые поручения, на место трагедии отправлены самолеты МЧС с группами врачей, психологами и нейрохирургами, добавил пресс-секретарь. Утром 26 сентября в Ижевске мужчина в черной одежде устроил стрельбу в одной из городских школ. Среди погибших есть как дети, так и взрослые. Позже стало известно, что нападавший покончил с собой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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