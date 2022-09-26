Путин выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Ижевске

26 сентября 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

Путин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результат теракта в Ижевсе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В школе в Ижевске произошла стрельба Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при теракте в ижевской школе. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Президент Путин глубоко соболезнует всем, кто потерял своих близких, детей и желает выздоровления всем, кто пострадал в результат этого теракта», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Глава государства дал все необходимые поручения, на место трагедии отправлены самолеты МЧС с группами врачей, психологами и нейрохирургами, добавил пресс-секретарь. Утром 26 сентября в Ижевске мужчина в черной одежде устроил стрельбу в одной из городских школ. Среди погибших есть как дети, так и взрослые. Позже стало известно, что нападавший покончил с собой.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при теракте в ижевской школе. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Президент Путин глубоко соболезнует всем, кто потерял своих близких, детей и желает выздоровления всем, кто пострадал в результат этого теракта», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Глава государства дал все необходимые поручения, на место трагедии отправлены самолеты МЧС с группами врачей, психологами и нейрохирургами, добавил пресс-секретарь. Утром 26 сентября в Ижевске мужчина в черной одежде устроил стрельбу в одной из городских школ. Среди погибших есть как дети, так и взрослые. Позже стало известно, что нападавший покончил с собой.