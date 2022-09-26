Сын главы ВГА Запорожской области стал добровольцем на спецоперации. Видео

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Сын главы ВГА вступил в батальон имени Павла Судоплатова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сын главы Военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого стал членом добровольческого батальона. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Он вступил в батальон имени Павла Судоплатова. Он настроен защищать родную землю от нацистов с оружием в руках», — говорится в сообщении.

Один из принимающих сотрудников батальона уже поздравил сына Балицкого со вступлением и поблагодарил за гражданскую позицию. Сын ВГА Запорожской области после подписания документов получил шеврон.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основные задачи на этой территории — демилитаризация, денацификация и спасение граждан Донбасса от постоянных обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. С весны этого года под полным контролем российских военных находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и вся территория ЛНР.

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Сын главы Военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого стал членом добровольческого батальона. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Он вступил в батальон имени Павла Судоплатова. Он настроен защищать родную землю от нацистов с оружием в руках», — говорится в сообщении. Один из принимающих сотрудников батальона уже поздравил сына Балицкого со вступлением и поблагодарил за гражданскую позицию. Сын ВГА Запорожской области после подписания документов получил шеврон. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основные задачи на этой территории — демилитаризация, денацификация и спасение граждан Донбасса от постоянных обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. С весны этого года под полным контролем российских военных находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и вся территория ЛНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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