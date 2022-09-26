Сын главы ВГА Запорожской области стал добровольцем на спецоперации. Видео

26 сентября 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Сын главы ВГА вступил в батальон имени Павла Судоплатова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сын главы Военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого стал членом добровольческого батальона. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Он вступил в батальон имени Павла Судоплатова. Он настроен защищать родную землю от нацистов с оружием в руках», — говорится в сообщении. Один из принимающих сотрудников батальона уже поздравил сына Балицкого со вступлением и поблагодарил за гражданскую позицию. Сын ВГА Запорожской области после подписания документов получил шеврон. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основные задачи на этой территории — демилитаризация, денацификация и спасение граждан Донбасса от постоянных обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. С весны этого года под полным контролем российских военных находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и вся территория ЛНР.

Сын главы Военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого стал членом добровольческого батальона. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Он вступил в батальон имени Павла Судоплатова. Он настроен защищать родную землю от нацистов с оружием в руках», — говорится в сообщении. Один из принимающих сотрудников батальона уже поздравил сына Балицкого со вступлением и поблагодарил за гражданскую позицию. Сын ВГА Запорожской области после подписания документов получил шеврон. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основные задачи на этой территории — демилитаризация, денацификация и спасение граждан Донбасса от постоянных обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. С весны этого года под полным контролем российских военных находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и вся территория ЛНР.