ФСБ направила БТР для охраны границы с Грузией. Фото

26 сентября 2022 в 16:19 Размер текста - 17 +

К погранпункту на границе с Грузией выдвинулась БТР, сообщают СМИ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU К пункту пропуска «Верхний Ларс» на границе России с Грузией выдвинули БТР для предотвращения возможных попыток прорыва границы стоящими в очереди резервистами. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ по Республике Северная Осетия. «БТР (бронированная транспортно-боевая машина — прим. URA.RU) туда двигается, но он двигается не для выставления блок-поста. Это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть стран», — пишет агентство РБК, ссылаясь на управление ФСБ по Алании. Ранее сообщалось о случаях запрета выезда мужчинам призывного возраста на погранпунктах на границе с Казахстаном в Курганской и Тюменской областях. 21 сентября президент РФ Владимир Путин ввел частичную мобилизацию в стране, сообщает RT.

К пункту пропуска «Верхний Ларс» на границе России с Грузией выдвинули БТР для предотвращения возможных попыток прорыва границы стоящими в очереди резервистами. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ по Республике Северная Осетия. «БТР (бронированная транспортно-боевая машина — прим. URA.RU) туда двигается, но он двигается не для выставления блок-поста. Это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть стран», — пишет агентство РБК, ссылаясь на управление ФСБ по Алании. Ранее сообщалось о случаях запрета выезда мужчинам призывного возраста на погранпунктах на границе с Казахстаном в Курганской и Тюменской областях. 21 сентября президент РФ Владимир Путин ввел частичную мобилизацию в стране, сообщает RT.