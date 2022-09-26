К пункту пропуска «Верхний Ларс» на границе России с Грузией выдвинули БТР для предотвращения возможных попыток прорыва границы стоящими в очереди резервистами. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ по Республике Северная Осетия.
«БТР (бронированная транспортно-боевая машина — прим. URA.RU) туда двигается, но он двигается не для выставления блок-поста. Это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть стран», — пишет агентство РБК, ссылаясь на управление ФСБ по Алании.
Ранее сообщалось о случаях запрета выезда мужчинам призывного возраста на погранпунктах на границе с Казахстаном в Курганской и Тюменской областях. 21 сентября президент РФ Владимир Путин ввел частичную мобилизацию в стране, сообщает RT.
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К пункту пропуска «Верхний Ларс» на границе России с Грузией выдвинули БТР для предотвращения возможных попыток прорыва границы стоящими в очереди резервистами. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ по Республике Северная Осетия. «БТР (бронированная транспортно-боевая машина — прим. URA.RU) туда двигается, но он двигается не для выставления блок-поста. Это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть стран», — пишет агентство РБК, ссылаясь на управление ФСБ по Алании. Ранее сообщалось о случаях запрета выезда мужчинам призывного возраста на погранпунктах на границе с Казахстаном в Курганской и Тюменской областях. 21 сентября президент РФ Владимир Путин ввел частичную мобилизацию в стране, сообщает RT.