Два брата, служившие в ракетных войсках, отправились служить по мобилизации (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Братья из Каргапольского округа Курганской области, ранее служившие в ракетных войсках, отправились на военные сборы в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает журналист районного издания на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Два брата, проживающих в Каргапольском районе, прибыли в 7 утра 26 сентября для отправки в рамках частичной мобилизации. Ребята служили в ракетных войсках стратегического назначения в Архангельской области. Сейчас они занимаются ремонтом техники, считают, что принесут пользу в важном для всей страны деле: „Если не мы, то кто?“», — передает слова мобилизованных братьев Марина Шушарина. По ее словам, оба пришли на сбор в полной экипировке: рюкзаки, спальные мешки, теплые вещи и продукты на первые сутки.

Ранее URA.RU сообщало, что среди добровольцев, обратившихся в военные комиссариаты Курганской области, недавно приходил 70-летний вдовец. Мужчина просился на фронт, желая помочь российским военнослужащим. Пенсионер отметил, что служил в советской армии по призыву в течение трех лет.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Глава страны отметил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности или боевой опыт.