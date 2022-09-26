Иностранные наблюдатели похвалили Запорожье за референдум

26 сентября 2022 в 16:36 Размер текста - 17 +

Иностранные наблюдатели подтверждают хорошую организацию процесса голосования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Зарубежные наблюдатели, которые приехали в Запорожскую область смотреть за тем, как проходит референдум по вопросу присоединения территории к России, положительно оценили голосование. Такое заявление сделал глава Военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. «Иностранные наблюдатели подтверждают хорошую организацию процесса голосования, принятые меры безопасности и слаженную работу избирательных комиссий. Я благодарен международным наблюдателям и приветствую их работу на территории области», — написал он в своем telegram-канале. Международные наблюдатели из Бразилии, ЮАР, Белоруссии и Испании работают в Запорожской области. Это, по мнению Балицкого, свидетельствует о легитимности всех процессов референдума. Референдумы в ДНР и ЛНР признаны состоявшимися — явка там превысила 70%. В Запорожской и Херсонской областях референдумы также состоялись, в этих регионах явка более 50%. Это позволяет уже признать голосование на этих территориях состоявшимся, сообщают ЦИК республик, пишет РАПСИ. По нормам международного права, референдум можно признать состоявшимся, если на нем проголосовали более 50%, сообщает «Национальная служба новостей». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основные цели — демилитаризация, денацификация и спасение мирных жителей Донбасса от постоянных обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. В марте этого года под полным контролем российской стороны находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и вся территория ЛНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Зарубежные наблюдатели, которые приехали в Запорожскую область смотреть за тем, как проходит референдум по вопросу присоединения территории к России, положительно оценили голосование. Такое заявление сделал глава Военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. «Иностранные наблюдатели подтверждают хорошую организацию процесса голосования, принятые меры безопасности и слаженную работу избирательных комиссий. Я благодарен международным наблюдателям и приветствую их работу на территории области», — написал он в своем telegram-канале. Международные наблюдатели из Бразилии, ЮАР, Белоруссии и Испании работают в Запорожской области. Это, по мнению Балицкого, свидетельствует о легитимности всех процессов референдума. Референдумы в ДНР и ЛНР признаны состоявшимися — явка там превысила 70%. В Запорожской и Херсонской областях референдумы также состоялись, в этих регионах явка более 50%. Это позволяет уже признать голосование на этих территориях состоявшимся, сообщают ЦИК республик, пишет РАПСИ. По нормам международного права, референдум можно признать состоявшимся, если на нем проголосовали более 50%, сообщает «Национальная служба новостей». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основные цели — демилитаризация, денацификация и спасение мирных жителей Донбасса от постоянных обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. В марте этого года под полным контролем российской стороны находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и вся территория ЛНР.