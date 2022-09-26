МИД РФ: США приближают ядерную угрозу к опасной черте

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
В МИД России высказались об обострении «ядерной проблемы» Фото:
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Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Соединенные Штаты Америки должны прекратить обострять проблему применения ядерного оружия, приближая ее к опасной черте. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Нет никаких изменений в подходе России к вопросу о возможности применения ядерного оружия. США должны „охолонуть“ (остыть — прим. URA.RU) и прекратить накачивать обстановку, приближая ее к опасной черте», — приводит слова Рябкова РИА «Новости».

Замглавы ведомства отметил, что Россия рассчитывает на продолжение диалога с США по поводу Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Власти надеются на хотя бы частичное сохранение элементов архитектуры контроля над вооружениями, пояснил он.

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Соединенные Штаты Америки должны прекратить обострять проблему применения ядерного оружия, приближая ее к опасной черте. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Нет никаких изменений в подходе России к вопросу о возможности применения ядерного оружия. США должны „охолонуть“ (остыть — прим. URA.RU) и прекратить накачивать обстановку, приближая ее к опасной черте», — приводит слова Рябкова РИА «Новости». Замглавы ведомства отметил, что Россия рассчитывает на продолжение диалога с США по поводу Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Власти надеются на хотя бы частичное сохранение элементов архитектуры контроля над вооружениями, пояснил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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