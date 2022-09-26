МИД РФ: США приближают ядерную угрозу к опасной черте 26 сентября 2022 в 16:59 Размер текста - 17 + В МИД России высказались об обострении «ядерной проблемы» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США Соединенные Штаты Америки должны прекратить обострять проблему применения ядерного оружия, приближая ее к опасной черте. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Нет никаких изменений в подходе России к вопросу о возможности применения ядерного оружия. США должны „охолонуть“ (остыть — прим. URA.RU) и прекратить накачивать обстановку, приближая ее к опасной черте», — приводит слова Рябкова РИА «Новости». Замглавы ведомства отметил, что Россия рассчитывает на продолжение диалога с США по поводу Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Власти надеются на хотя бы частичное сохранение элементов архитектуры контроля над вооружениями, пояснил он. Соединенные Штаты Америки должны прекратить обострять проблему применения ядерного оружия, приближая ее к опасной черте. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Нет никаких изменений в подходе России к вопросу о возможности применения ядерного оружия. США должны „охолонуть“ (остыть — прим. URA.RU) и прекратить накачивать обстановку, приближая ее к опасной черте», — приводит слова Рябкова РИА «Новости». Замглавы ведомства отметил, что Россия рассчитывает на продолжение диалога с США по поводу Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Власти надеются на хотя бы частичное сохранение элементов архитектуры контроля над вооружениями, пояснил он. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям