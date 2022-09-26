Глава курганского округа выдал призывникам сухпайки и кнопочные телефоны

Половинским призывникам помимо продовольствия выдали кнопочные телефоны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Призывникам, отправленным в рамках частичной мобилизации из Половинского округа Курганской области, глава района Вадим Меньщиков выдал продовольствие в дорогу и кнопочные телефоны. Об этом сообщает местная газета в соцсети «ВКонтакте».

«Каждому из тех, кто на время оставил свои рабочие места, дома и семьи, чтобы выполнить мужское призвание защитника, Вадим Меньщиков от имени наших фермеров вручил пакеты с продовольственным пайком. Также, кому были нужны, передали и кнопочные телефоны», — говорится в посте районной газеты. На личной странице в соцсети «ВКонтакте» глава округа поблагодарил за помощь в выдаче необходимых вещей местных предпринимателей, а также заверил, что ни одна семья, из которой призваны мужчины, не останется без внимания и помощи.

Как отмечает Меньщиков, отправка проходила в военном комиссариате по Кетовскому, Половинскому и Притобольному районам. «После прохождения подготовки, курганцы будут в рядах тех, кто сегодня защищает не только Донбасс от нацизма, но и в целом суверенитет нашей России», — пишет глава района.

Ранее URA.RU писало, что каргапольский директор крупного предприятия оставил бизнес на заместителей и отправился служить по призыву. Вместе с ним в рамках частичной мобилизации отправились два брата, служившие в ракетных войсках.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Глава страны отметил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности или боевой опыт.