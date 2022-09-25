Директор курганского предприятия оставил бизнес и отправился по призыву

Директор каргапольского предприятия передал бизнес замам и ушел по призыву (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Руководитель крупного каргапольского предприятия решил оставить бизнес на своих заместителей и отправился служить по призыву в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает представитель местной газеты на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Руководитель большого предприятия [данные не указаны в целях безопасности] рассказал, что ему на днях пришла повестка. Он распределил свои обязанности среди заместителей предприятия. За его плечами опыт службы в Таджикистане, в военной разведке», — говорится в посте Марины Шушариной. Среди призывников также числится руководитель бюджетного учреждения. У многих есть боевой опыт. Отправка каргапольцев-призывников состоялась 26 сентября.

Ранее URA.RU писало, что братья-каргапольцы отправились служить по призыву. Оба служили в ракетных войсках стратегического назначения в Архангельской области. С напутственным словом к мобилизируемым также обратился глава округа Евгений Ленков.