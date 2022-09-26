«Новые люди» помогут разобраться с нарушениями при мобилизации

26 сентября 2022 в 17:21 Размер текста - 17 +

Алексей Нечаев сообщил о создании службы депутатской помощи при частичной мобилизации в РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Партия «Новые люди» создала службу депутатской поддержки для россиян, которые столкнулись с нарушениями в ходе призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. О ее создании сообщил сегодня лидер «Новых людей» Алексей Нечаев. Нечаев заявил, что обращаться к представителям партии могут все россияне, которые столкнулись с нарушениями во время мобилизации. Депутаты и юристы «Новых людей» готовы оказать помощь гражданам, которых мобилизуют безосновательно, а также родственникам россиян, призванных с нарушениями. «Чиновники на местах напрямую игнорируют поручение президента, сеют недоверие и тревогу. За три дня только к нам в партию пришли сотни жалоб на незаконную мобилизацию. А сколько их по всей стране? За каждым — человеческие судьбы. Людям объявили: мобилизуют только тех, кто имеет боевой опыт или военную специальность. На деле совсем не так. Ради отчета часто забирают просто попавших под руку», — отметил политик в своем telegram-канале. Нечаев привел в пример ситуацию, как в Бельском районе Тверской области 15 человек отправили из военкомата прямо на фронт — без подготовки, личных вещей и воды. «Вместо Твери автобус поехал через Смоленск прямо на Украину. У одного из мобилизованных маленький ребенок, жена беременна вторым. А в Ступинском районе Подмосковья военком заявил, что будет вручать повестки руководителям предприятий, чтобы те выдавали своим сотрудникам. На вопрос, что делать с уникальными специалистами типа инженеров, военком ответил: это ваши проблемы. Угрожал, что любое недовольство будет жестко подавляться». Также, по данным Нечаева, существуют и факты попыток призыва IT-специалистов, хотя власти страны четко давали понять, что им положена отсрочка. По его словам, частичная мобилизация не означает полного перехода страны на военные рельсы, иначе некому будет учить и лечить, развивать технологии, обеспечивать повседневную жизнь. Нечаев уточнил также, что «Новые люди» будут оперативно прояснять вопрос с возможной мобилизацией студентов частных вузов. В настоящее время они лишены отсрочки и могут быть отправлены в зону СВО. В партии уже запросили разъяснения по этому поводу в Минобрнауки РФ. Ранее подобные центры помощи гражданам, столкнувшимся с нарушениями при мобилизации, открыл «Общероссийский народный фронт» (ОНФ). Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года по решению президента страны Владимира Путина. По данным Минобороны РФ, в рамках мобилизационных мероприятий в ряды российской армии планируется призвать 300 тысяч резервистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Партия «Новые люди» создала службу депутатской поддержки для россиян, которые столкнулись с нарушениями в ходе призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. О ее создании сообщил сегодня лидер «Новых людей» Алексей Нечаев. Нечаев заявил, что обращаться к представителям партии могут все россияне, которые столкнулись с нарушениями во время мобилизации. Депутаты и юристы «Новых людей» готовы оказать помощь гражданам, которых мобилизуют безосновательно, а также родственникам россиян, призванных с нарушениями. «Чиновники на местах напрямую игнорируют поручение президента, сеют недоверие и тревогу. За три дня только к нам в партию пришли сотни жалоб на незаконную мобилизацию. А сколько их по всей стране? За каждым — человеческие судьбы. Людям объявили: мобилизуют только тех, кто имеет боевой опыт или военную специальность. На деле совсем не так. Ради отчета часто забирают просто попавших под руку», — отметил политик в своем telegram-канале. Нечаев привел в пример ситуацию, как в Бельском районе Тверской области 15 человек отправили из военкомата прямо на фронт — без подготовки, личных вещей и воды. «Вместо Твери автобус поехал через Смоленск прямо на Украину. У одного из мобилизованных маленький ребенок, жена беременна вторым. А в Ступинском районе Подмосковья военком заявил, что будет вручать повестки руководителям предприятий, чтобы те выдавали своим сотрудникам. На вопрос, что делать с уникальными специалистами типа инженеров, военком ответил: это ваши проблемы. Угрожал, что любое недовольство будет жестко подавляться». Также, по данным Нечаева, существуют и факты попыток призыва IT-специалистов, хотя власти страны четко давали понять, что им положена отсрочка. По его словам, частичная мобилизация не означает полного перехода страны на военные рельсы, иначе некому будет учить и лечить, развивать технологии, обеспечивать повседневную жизнь. Нечаев уточнил также, что «Новые люди» будут оперативно прояснять вопрос с возможной мобилизацией студентов частных вузов. В настоящее время они лишены отсрочки и могут быть отправлены в зону СВО. В партии уже запросили разъяснения по этому поводу в Минобрнауки РФ. Ранее подобные центры помощи гражданам, столкнувшимся с нарушениями при мобилизации, открыл «Общероссийский народный фронт» (ОНФ). Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года по решению президента страны Владимира Путина. По данным Минобороны РФ, в рамках мобилизационных мероприятий в ряды российской армии планируется призвать 300 тысяч резервистов.