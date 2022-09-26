Минтруд: весь период мобилизации включат в трудовой стаж россиян

26 сентября 2022 в 18:08 Размер текста - 17 +

Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Весь период мобилизации россиян, проведенный в рамках спецоперации, власти включат в их трудовой стаж. Такое заявление сделал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. «Да. Период приостановки трудового договора в случае мобилизации работника включается в его трудовой стаж», — отметил он, информация приводится на государственном портале Объясняем.рф. Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным с 21 сентября для защиты суверенитета и целостности государства, пишет MK.RU . Всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. Однако есть правила: так, человек должен иметь воинскую специальность и боевой опыт. Мобилизация не коснется студентов вузов, солдат-срочников и работников ОПК. Специалистов IT, связи, финансов и СМИ также не призовут. Кроме того, повестка должна быть вручена лично в руки призывнику, под подпись, напоминает Life.

Весь период мобилизации россиян, проведенный в рамках спецоперации, власти включат в их трудовой стаж. Такое заявление сделал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. «Да. Период приостановки трудового договора в случае мобилизации работника включается в его трудовой стаж», — отметил он, информация приводится на государственном портале Объясняем.рф. Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным с 21 сентября для защиты суверенитета и целостности государства, пишет MK.RU. Всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. Однако есть правила: так, человек должен иметь воинскую специальность и боевой опыт. Мобилизация не коснется студентов вузов, солдат-срочников и работников ОПК. Специалистов IT, связи, финансов и СМИ также не призовут. Кроме того, повестка должна быть вручена лично в руки призывнику, под подпись, напоминает Life.