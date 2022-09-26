Минтруд: весь период мобилизации включат в трудовой стаж россиян

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Отправка призывников. Курган, призывники, мобилизация, отправка призывников
Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября Фото:
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Мобилизация в России

Весь период мобилизации россиян, проведенный в рамках спецоперации, власти включат в их трудовой стаж. Такое заявление сделал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Да. Период приостановки трудового договора в случае мобилизации работника включается в его трудовой стаж», — отметил он, информация приводится на государственном портале Объясняем.рф.

Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным с 21 сентября для защиты суверенитета и целостности государства, пишет MK.RU. Всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. Однако есть правила: так, человек должен иметь воинскую специальность и боевой опыт. Мобилизация не коснется студентов вузов, солдат-срочников и работников ОПК. Специалистов IT, связи, финансов и СМИ также не призовут. Кроме того, повестка должна быть вручена лично в руки призывнику, под подпись, напоминает Life.

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Весь период мобилизации россиян, проведенный в рамках спецоперации, власти включат в их трудовой стаж. Такое заявление сделал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. «Да. Период приостановки трудового договора в случае мобилизации работника включается в его трудовой стаж», — отметил он, информация приводится на государственном портале Объясняем.рф. Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным с 21 сентября для защиты суверенитета и целостности государства, пишет MK.RU. Всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. Однако есть правила: так, человек должен иметь воинскую специальность и боевой опыт. Мобилизация не коснется студентов вузов, солдат-срочников и работников ОПК. Специалистов IT, связи, финансов и СМИ также не призовут. Кроме того, повестка должна быть вручена лично в руки призывнику, под подпись, напоминает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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