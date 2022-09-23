Часть россиян освободили от призыва, на Украине проходят референдумы: главное о СВО к 23 сентября

Расширен список освобожденных от мобилизации, в ДНР проходит референдум: главное о СВО к 23 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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Перекраска моста. ЛНР, россия, референдум, украина, лнр, покраска моста
Референдумы проходят до 27 сентября Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Донбассе и на освобожденных украинских территориях начались референдумы. В Минобороны РФ уточнили, кто не подлежит частичной мобилизации. URA.RU приводит главное о спецоперации на Украине к вечеру 23 сентября.

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В Донбассе и на освобожденных украинских территориях начались референдумы. В Минобороны РФ уточнили, кто не подлежит частичной мобилизации. URA.RU приводит главное о спецоперации на Украине к вечеру 23 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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