Часть россиян освободили от призыва, на Украине проходят референдумы: главное о СВО к 23 сентября

Референдумы проходят до 27 сентября
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Донбассе и на освобожденных украинских территориях начались референдумы. В Минобороны РФ уточнили, кто не подлежит частичной мобилизации. URA.RU приводит главное о спецоперации на Украине к вечеру 23 сентября.
- В Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках начались референдумы о присоединении к России. В Запорожскую область прорвались украинские диверсанты, заявили власти региона корреспонденту URA.RU;
- В Минобороны РФ уточнили, кто не попадает под мобилизацию. В списке работающие в сфере IT, информации и связи, а также сотрудники операторов связи, центров обработки данных. Позже перечень областей дополнили;
- В Кремле опровергли информацию о планах призвать 1,2 миллиона человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это фейк. В России мобилизуют 300 тысяч человек, заявляли в Минобороны России;
- Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал уклонистов от мобилизации предателями. По его словам, это «трусы и люди второго сорта»;
- Студентов заочной формы обучения могут призвать, рассказали URA.RU на горячей линии по вопросам частичной мобилизации. Корреспонденту сообщили, что военкомат будет отдельно рассматривать каждую ситуацию;
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