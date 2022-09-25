В лицее ЯНАО появились православные классы

В лицее Салехарда (ЯНАО) открыли единственные в округе православные классы. Об этом сообщили в администрации города.
«В лицее открыто пять православных классов, которые посещает 61 ученик. Занятия проводятся с 1 по 5 классы. Образовательная программа, по которой занимаются дети, такая же как и в остальных параллельных классах», — уточнили там.
В пресс-службе добавили, что в начальных классах школьники изучают внеурочную программу «Исток» — история России. Ученикам рассказывают о бытовой культуре страны, традициях, русских праздниках и обычаях, а также истории православной культуры.
Ранее сообщалось, что в Лабытнанги в школе № 8 открылся спортивно-кадетский класс для хоккеистов. Такой класс в городе набрали впервые.
Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»