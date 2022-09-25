25 сентября 2022
24 сентября 2022
23 сентября 2022

В лицее ЯНАО появились православные классы

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Открытие детской площадки на территории Храма святого великомученника Пантелеймона. Екатеринбург, учебный класс, класс, школа, начальная школа, православная школа, образование в россии, среднее образование
В лицее открыто пять православных классов, которые посещает 61 ученик Фото:

В лицее Салехарда (ЯНАО) открыли единственные в округе православные классы. Об этом сообщили в администрации города.

«В лицее открыто пять православных классов, которые посещает 61 ученик. Занятия проводятся с 1 по 5 классы. Образовательная программа, по которой занимаются дети, такая же как и в остальных параллельных классах», — уточнили там.

В пресс-службе добавили, что в начальных классах школьники изучают внеурочную программу «Исток» — история России. Ученикам рассказывают о бытовой культуре страны, традициях, русских праздниках и обычаях, а также истории православной культуры.

Ранее сообщалось, что в Лабытнанги в школе № 8 открылся спортивно-кадетский класс для хоккеистов. Такой класс в городе набрали впервые.

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В лицее Салехарда (ЯНАО) открыли единственные в округе православные классы. Об этом сообщили в администрации города. «В лицее открыто пять православных классов, которые посещает 61 ученик. Занятия проводятся с 1 по 5 классы. Образовательная программа, по которой занимаются дети, такая же как и в остальных параллельных классах», — уточнили там. В пресс-службе добавили, что в начальных классах школьники изучают внеурочную программу «Исток» — история России. Ученикам рассказывают о бытовой культуре страны, традициях, русских праздниках и обычаях, а также истории православной культуры. Ранее сообщалось, что в Лабытнанги в школе № 8 открылся спортивно-кадетский класс для хоккеистов. Такой класс в городе набрали впервые.
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